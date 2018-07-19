實驗中學闕如 銜接教育告急

2018年07月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市公辦公營實驗學校推動進入第3年，迄已有7所實驗小學，但實驗國中目前仍掛零，台南市教育局原本希望今年至少3校上路，其中，改制箭在弦上的沙崙國中，因全校人數超過上限240人而喊卡，現階段因應沙崙綠能園區建置，擬朝變更「K到12完全中學」規畫。

國中改制有難度

《實驗教育三法》2014年通過後，台南市在過去2年間已有七股區光復、仁德區虎山、新化區口埤、安平區西門、南區志開、關廟區文和、新營區南梓共7校改制實驗小學，目前暫時不再新增實小，另也設有退場機制，明年將評鑑各實驗小學運作情形。

鑒於實驗教育成為一股趨勢，不少家長關切實驗小學未來接軌國中教育的進度，教育局這2年也積極透過舉辦說明會鼓勵國中投入轉型、改制，惟迄今礙於改制有難度，停在只聞樓梯響階段。台南市教育局認為，108年新課綱上路，素養導向教育型態較可能有翻轉契機。

教育局強調，國中教育是保障國民義務教育，又改制學校不得超過240人數上限，若該學區僅1所國中，在保障該區學生就學權益下，要符合人數、該區又不能僅1所國中雙重考量，再者，學校必須提出特色教育理念，符合上述要件者不多，目前仍朝鼓勵小校改制著手。

現實考量是升學

國中改制實驗型態面臨不小難題，教育局副局長王崑源表示，實驗中學一直在討論中，也鎖定3所國中徵詢意願，但主客觀因素下，國中最現實考量就是升學，仍有諸多面向難題待克服。

至於原本改制箭在弦上的歸仁區沙崙國中，也因今年初實驗教育法再修法，全校270人已超過上限，學校也因應沙崙綠能科學園區如火如荼推動，正朝變更「K到12完全中學」規畫，即從幼兒園一路升學到高中，希望滿足地方期待也符合未來沙崙綠能園區員工子女入學。

(中國時報)