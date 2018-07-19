屏東近13萬筆土地 待重測

2018年07月19日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

100多年的地籍圖現仍在使用！屏東有90萬多筆土地，從1977年開始進行地籍重測，迄今仍有近13萬筆尚待重測，民眾若有土地問題，仍得使用100多年歷史的日據時代地籍圖。礙於人力和財力不足，若要全部完成，最快也要10年時間。

最快10年才能完成

縣府地政處地籍測量科長王正忠說，台灣完整的地籍資料是從1898年後藤新平擔任民政長官時，日本人花了5年的時間測量完成。抗戰勝利後國民政府沿用，直至開始準備十大建設，既有土地資料不夠精確，遂於1977年開始實行土地重測。

他說，地籍圖是所有土地相關業務的依據，關係到人民的財產權，要非常重視。日本時期的地籍圖因使用太久而破損、模糊，加上早期科技不如現代精確，常有比例尺過小、人工計算面積誤差大等情形，已不符時代需求。

不過重測進度不快，從中央到地方政府推動重測40年，屏東縣90萬2989筆土地中，仍有12萬8516筆未重測，占約14.23%。王正忠說，除了人力、物力、財力不足，現代土地分割愈細愈零碎、法令更嚴格、測量雜事愈多等，都是原因。

老地籍圖已數位化

屏縣目前約有55名土地測量人員，每年預算約2000萬，1年最多可重測1萬2000筆土地。如果一切順利，最快10年能將剩下土地重測完畢。現在縣內的都市計畫區土地除了東港部分地區外都已完成，剩下多是非都市土地。 尚待重測的土地若民眾有需要，仍得使用百年歷史的地籍圖，不過這些百年地籍圖都已數位化，電腦也能列印，方便民眾使用。不過古地籍圖因較不精細仍容易發生糾紛，現代因測量儀器更精密，精密度可到2公分，誤差非常小。

(中國時報)