花蓮航空站實測水質 掛保證

2018年07月19日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮一名鄭姓男子在臉書《爆料公社》po文，17日拍到花蓮航空站1樓廁所旁的飲水機水質顏色像尿，直批「這顏色會不會太噁了？還好我要喝前有先看一下。」航空站人員現喝實測，為水質掛保證，希望拍攝影片的人可以直接與航站聯繫、對質。

花蓮市的鄭姓民眾為證實飲水機的水質堪慮，PO文還附上拿紙杯與空手接髒水的影片，爆料引發民眾熱烈討論，「這是飲水機嗎？還是洗手台啊！」、「廁所旁的飲水機，連水都省了」、「這是接錯管嗎﹖」、「烏龍茶啦，特別的服務給特別的你。」

花蓮航空站18日也到航站一樓廁所旁的飲水機進行檢測，按壓出來的水質清澈與爆料影片黃濁色迥異，航空站人員還與媒體當場喝水，現場取水的民眾也說水質很清澈，不過如果出現影片那樣的水色，的確會讓人擔心，若是他也不敢喝。

業務組長林國勇否認保養疏失，出示今年3至7月的保養紀錄，強調飲水機有3道過濾程序且每周進行保養，近半年檢測大腸桿菌數也合格，水質清澈、沒有異味，最近一次在14日更換濾芯，機台也有清洗與消毒，應該是水質最好的時候。

林國勇說，飲水機地點鄰近計程車排班處，每天司機排班會飲用，也從未接獲水質不良或有異味的投訴，今天現場實測證實水質清澈沒問題，對網友指控感到不解，希望拍攝影片的人可以與航站聯繫，當面對質。

(中國時報)