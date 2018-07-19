柑園露營場 8月試營運安啦

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

水利局高灘處在樹林柑園大橋旁闢設「柑園露營場」，但完工半年多卻乏人問津，一直找不到承包廠商，也被地方抨擊是「蚊子露營場」，直到6月底才以每年12萬元的超低價標出經營權，預計8月開幕試營運，但民代擔心，露營場緊鄰行水區，設施恐會在颱風期間遭到大水破壞。

水利局高灘處經過選址後，參考北市華中露營場的規畫及經營模式，在樹林柑園大橋西側、鄰近大漢溪左岸的河濱公園，規畫28個汽車營位、10個露營車營位的柑園露營場，並提供獨立水電及集中式衛浴盥洗設備。

整個露營場工程在今年初完工，但有民眾認為當地距離環漢路過近，噪音安全均有疑慮，歷經多次招標卻多次流標，露營場閒置了大半年，也因此被地方民眾稱為「蚊子露營場」。

高灘處長楊宗珉表示，由於多次招標卻均以流標收場，因此高灘處將權利金縮減，最後以每年12萬元的價格標出，但也加上「超額權利金」條款，如果承租業者的經營狀況佳，高灘處也可依照收入分得權利金。

對此新北市議員陳世榮則認為，高灘處的預想太樂觀，他曾去八里露營場勘查，結果發現設備簡陋、環境不佳，營運狀況並不好，柑園露營場恐會步上後塵。

陳世榮指出，柑園露營場位在行水區內，颱風到來不僅有安全疑慮，也恐造成設備毀損，希望高灘處能加強管理。

楊宗珉表示，柑園段河濱公園地勢較高，即使緊臨大漢溪也不會有淹水之虞。8月11、12日兩天將會先舉辦免費露營活動。

(中國時報)