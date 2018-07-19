巴陵鐵塔突兀 復興公所挨批

復興區巴陵鐵塔日前亮相，遭到民眾、學者批評外觀突兀，復興區公所則澄清鐵塔有通訊功能。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

復興區公所在上巴陵設置「巴陵鐵塔」，但因外觀突兀，引發外界熱議。甚至有學者批評「應該加強公所的基礎美學」。對此復興區公所表示，巴陵鐵塔有基地台、廣播功能，並非只是觀光用途，但此言一出又引發居民對電磁波危害疑慮。

復興區公所表示，上巴陵地區比周遭群山要高，因此設置基地台效益遠高於其他位置，因此希望擴大通訊覆蓋率。雖然在風景區設立鐵塔難免突兀，與部落討論後，決定以紅漆造型、夜間燈光美化的方式，減少對環境的不協調，此外夜間整點2分鐘的燈光秀，又可成為另類景點，而不造成光害。該處為正當防災使用，民眾只注意外觀，會讓當地部落民眾與基層工作人員在防災上的努力被扭曲。

但此舉卻引起民眾批評，許姓遊客說，復興區自然美景豐富，但是蓋了鮮紅的鐵塔，實在不倫不類，也感到突兀，相當不解公所用意。也有居民抱怨，該處設立基地台，讓居民籠罩在電磁波的陰影下，是否也會影響居民健康？

中原大學景觀系助理教授朱百鏡表示，區公所不能只擁抱觀光，此外基礎設施應該尊重永續環境的經營。對於鐵塔外觀，朱百鏡更批評，區公所應該加強基礎美學教育。他補充，復興區好山好水，若是設立基礎建設，也要尊重自然生態，應該低調到不影響地貌。

(中國時報)

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