議員質疑砍樹 市府指枯木移除

2018年07月19日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市推動「樹木銀行」，媒合移植樹木並妥善照料，是騙局一場？台中市議員陳成添18日指出，北屯區文小10預定地內原有4、50棵移植樹木，幾乎都枯死，甚至有的遭「行刑式」砍除，要求相關單位給個交代。台中市建設局表示，這些是經評估後無法搶救的枯木，才進行移除。

陳成添說，台中市正在推動「8年100萬棵樹」目標，但位於北屯區松竹路與后庄北路口的文小10預定地內，近日卻遭市府大量砍除移植樹木，然後市府一方面再編列預算另進行植樹計畫，重新種植樹苗又砍樹，浪費人民納稅錢，質疑百萬植樹計畫根本是場騙局？

陳成添說，「移植」不是「移除」，當初好不容才被移植來的樹木，竟被粗暴對待，如行刑式的砍樹令人痛心，儼然是「樹木墳場」，當初他詢問建設局，竟說這邊的樹木無處可移植，這裡是學校預定地，目前台中市空汙嚴重，希望留給孩子一個綠色的友善環境。

建設局則澄清，文小10預定地內移植之樹木，當初於2014年先遭不當移植，包含樟樹、果樹及黑板樹等樹種，但並無老樹。由於該地將作為簡易棒球場，經專業單位檢查該批樹木之健康狀況及紀錄，並送請建設局景觀植栽委員會進行審議後決議，狀況良好樹木移植到其他校園定植，其餘枯木無法搶救則進行移除。

(中國時報)