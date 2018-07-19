嘉澎城隍廟締盟 促山海觀光

澎湖馬公城隍廟董事長顏敏雄（右）回贈「嘉山澎海」石斑魚雕刻，嘉邑城隍廟董事長賴永川（左）代表受贈，市長涂醒哲（中）見證。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市嘉邑城隍廟、澎湖縣馬公城隍廟18日在嘉義市締盟，串起台灣與澎湖的「山海戀」觀光之路，澎湖國家風景區管理處長陳志賢認為，阿里山是國際名勝，澎湖擁有世界級的美麗海灣，布袋港航運正好搭起兩地的山海遊程。

國定古蹟嘉邑城隍廟有300多年歷史，澎湖縣定古蹟馬公城隍廟有239年歷史，近幾年積極交流宗教文化，18日馬公城隍廟與嘉邑城隍廟會香締盟，馬公城隍廟「龍鼓陣」表演舞龍，熱鬧非凡。

嘉邑城隍廟董事長賴永川致贈檜木製「賞罰分明」算盤，馬公城隍廟董事長顏敏雄回贈以玄武岩製作的「嘉山澎海」石斑魚造型雕刻，市長涂醒哲、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、陳志賢等官員見證。

兩廟城隍爺神尊相偕出巡到梅山鄉太平村遶境，晚上駐駕太平村三元宮，廟埕舉辦熱鬧晚會，慶賀「太平會香」盛會。

涂醒哲表示，去年起嘉義市與澎湖縣共同策畫推展「山海戀」觀光遊程，今年更推動神與神締盟，且加碼嘉義縣梅山太平雲梯「山海會香」遊程，山海戀遊程更豐富，以期帶動嘉澎的觀光、文化旅遊，並行銷當地的山珍海味美食。

太平村長嚴清雅說，全台最長的單跨景觀吊橋「太平雲梯」，全長281公尺，海拔1000公尺，雲霧繚繞，晨曦夕照，美不勝收，登高更能飽覽雲嘉南平原及台灣海峽的美景，萬里無雲的晴天更可以遠眺澎湖。

(中國時報)

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