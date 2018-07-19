旗山大溝頂安置屋 陸續喬遷

2018年07月19日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府協助旗山大溝頂住戶新建安置屋工程即將完工，18日舉行謝土，水利局指出，安置屋共計21戶，目前已有17戶完成抽籤，將陸續喬遷，舊屋舍年底拆除後可望透過排水改善工程，為老街水岸景緻注入活水。

大溝頂新商店街管理負責人吳方彤感謝前巿長陳菊在任內為旗山發展的付出與德政，另謝謝水利局的努力，使得大溝頂治水整治及居民住的安全跟安置都能迎刃而解，達成多贏，湄洲里長陳聖允以及住戶們也都感念在心。

水利局於2014年辦理旗山區排水改善計畫，第2號排水連貫中山公園、旗山老街至5號排水，是當地重要的排水路線，去年起下游排水工程動工，今年2月完成230公尺排水溝，但有上游170公尺渠道因上頭住戶不願搬遷一度停擺。

水利局指出，不願搬遷的牴觸戶即老街大溝頂住戶。大溝頂建物早期為旗山太平商場，當年房屋未設汙水處理設施，生活廢汙水均直接排入2號排水內，多年來已造成當地環境衛生問題。

此外，大溝頂建築物底版鋼筋裸露嚴重銹蝕，經高市府工務局前年7月31日公告為危險房屋，已不適合再住，高雄市土木技師公會鑑定後也認為，建物結構不安全，且修繕困難應該拆除。

高市府與住戶們多次溝通協調，考量承租戶營業及居住需求，決議辦理安置屋新建作業，21戶安置屋共有17戶完成抽籤，將陸續喬遷。

水利局說，安置戶搬入後，將著手大溝頂舊屋舍的拆除，希望今年11月底前，完成旗山第2排水的改善工程，讓旗山老街展現煥然一新的水岸景緻，帶動地方繁榮。

(中國時報)