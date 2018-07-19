張藥房原址重建 小英致意

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣竹南大埔拆遷爭議，其中張藥房等4戶於2013年遭強制拆除屆滿5年，張藥房遺孀彭秀春選在18日與被拆除的同一天，舉行原址重建動土儀式，蔡英文總統稍早由新任教育部長葉俊榮陪同，低調為彭加油打氣後快閃離去，由新任內政部長徐國勇參與動土。

大埔案於2010年6月9日，怪手進入農田毀壞即將收割的稻作後，發生一連串大型抗爭，至2013年7月18日，當時的縣長劉政鴻下令強制拆除，後續仍風波不斷，屋主張森文還在被拆除數日後意外身亡。

18日雖非動土的良辰吉日，但彭秀春說「這一天永遠難忘」，所以才選在昨天動土原址重建。而蔡英文短暫的行程很低調，縣長徐耀昌也未被通知。

徐國勇與當時的律師、現任環保署副署長詹順貴表示，張藥房重建歷經協調多時，但只要有心法令問題仍可解決，畢竟行政單位要尊重司法撤銷的判決，而張藥房得以原址重建，象徵土地正義的意義重大。

徐國勇表示，張藥房原址重建是追求土地正義的第一步，也是台灣土地徵收重要一課，未來土地徵收都須經審慎評估其公利性、必要性及目的性，不能草率侵害人民財產，避免悲劇重演。

彭秀春則表示，感謝新政府及各界的協助，在協調過程的確備極辛苦也印象深刻，她只低調說，房子先蓋回來再說，但尚未具體規畫將來的用途。

(中國時報)