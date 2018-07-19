高溫催熟 麻豆文旦產量增2成

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中國時報
╱台南報導

今年氣候炎熱少雨，加上栽培技術進步，對麻豆文旦有「催熟」效果，預計8月下旬就可以大量採收，比中秋節整整早了1個月，剛好趕上檔期，產量預估增加2到3成。

文旦是中秋節應景的水果之一，因此收成的時間點也會影響到收購的價格，一般來說，最好的採收時間在節氣「白露」前後，果實的成熟度及風味最好，今年白露在國曆的9月8日，但根據生長狀況，8月下旬開始就能採收，李姓農民表示，近年栽培技術精進，高溫氣候容易催熟果實，產期也往前，每株果樹約可生產400到800台斤。

麻豆區長孔慶瑤表示，公所統計文旦種植面積在840公頃左右，今年產量估計約2.2萬公噸，比去年稍微增加，近年落實分級包裝後，品質中等以上的每台斤價格約在60到100元的區間，老欉的優級果實甚至可賣到200元以上的高價，公所將於9月1、2日兩天舉辦文旦節行銷文旦。

麻豆區農會對於輔導種植文旦的農民，則致力於品牌形象的推動，在包裝上都有生產履歷及農民團體等標示雙認證，讓消費者在購買時可以「按圖索驥」，買到有保障的正港麻豆文旦。

麻豆區公所數位機會中心也與崑山科大合作，推出認購柚樹活動，消費者可直接向小農購買文旦，還能透過雲端影像了解果實生長過程，成熟後還能到果園體驗採摘收成的樂趣，目前有力緯、嘉吉兩處果園參加此項活動。

(中國時報)

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