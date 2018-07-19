竹市奪12獎 林智堅獲肯定

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府3年多來建設了新竹漁人碼頭、隆恩圳、新竹轉運站風雨走廊等重大建設並都獲獎肯定，18日在2018年國家卓越建設獎頒獎典禮中除獲1座卓越獎、9座金質獎、1座優質獎外，市長林智堅也獲國土建設特別貢獻獎，竹市以12座獎項拿下空前紀錄。

新竹市此次獲獎成績大躍進，突破新竹市過去的獲獎紀錄，獲獎獎項包括最佳環境文化類卓越獎的「新竹漁人碼頭國際風箏賽場暨親子沙灘工程」、特別獎「新竹轉運站風雨走廊」、金質獎「新竹市火車站站前廣場及周邊道路景觀改造工程」、「新竹綠園道串聯整建計畫」。

最佳規畫設計類金質獎「關埔地區新設國小建校工程」、「新竹公園與動物園再生計畫」、「新竹市動物保護教育園區」、「新竹市政府街區景觀改造及街道家具新設工程、「新竹市隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」、「漁人碼頭」。

優質獎「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區」。最佳施工品質類金質獎「新竹市香山區行政大樓」。另，市長林智堅更榮獲國土建設特別貢獻獎，相當難得。

林智堅表示，1980年科學園區就坐落在新竹市，這是個非常驕傲的城市，但很可惜，過去30幾年的時間，城市缺少有系統的規畫，缺少好的公路建設，讓新竹人漸漸不開口說自己是新竹人。

(中國時報)