廟宇彩繪師蔡龍進 散播藝術種子

2018年07月19日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣朴子市巡天宮年久失修，廟方憂心民眾安全，近日進行整修工程，經神明指示，聘請彩繪名家蔡龍進及其子蔡謹屹重繪門神。18日蔡龍進為門神開面畫晴，市民代表吳品叡認為機會難得，除帶領30多位學子到場觀賞，也爭取8月2日在朴子舉辦免費彩繪體驗營，由蔡龍進親自指導，為孩子種下藝術種子。

71歲的蔡龍進，13歲即向國寶級彩繪大師潘麗水拜師學藝，他指出，門神人物彩繪需依廟內主神、其門面大小量身繪製，首重起稿打輪廓時的平衡感，特別講究構圖與比例。他手拿多支墨筆，沾上既不怕紫外線，又具持久性的礦物質顏料，一筆一畫彩繪出門神秦叔寶面容的立體感，與眼神隨人移動而轉動的四方眼，讓人看得嘖嘖稱奇。

由於門神彩繪自起稿到完成，至少需耗時1個月，吳品叡認為機不可失，便請蔡龍進工作之餘，抽空在朴子辦理彩繪體驗營，讓小朋友有機會接觸墨筆畫，體驗流暢線條及深淺光影，蔡龍進也一口答應，表示「畫好畫壞是其次」，主要是種下一顆藝術種子，未來期待有天能在孩子心中發芽。

巡天宮主委黃慶如透露，廟宇自1976年重建至今，已有40多年，除外牆耐震力不佳，有多處破損及生鏽等情形，門神圖案也斑駁老舊，經向供奉主神五府及吳府千歲擲筊請示，請蔡龍進父子重繪門神。不僅意外得知舊廟門神為潘麗水之父潘春源作品，開面畫晴當天更讓蔡龍進，巧遇多年未聯絡的外甥，蔡龍進直說「真是有感應」。

(中國時報)