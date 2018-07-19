台南雙層巴士 星光路線啟航

2018年07月19日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

炎夏涼夜，台南雙層巴士於7月開始，每天晚間6點30分起特別增開夜間行駛的星光路線，穿梭神農街、花園夜市等夜間知名景點，讓遊客感受有別於日間的古都夜色。台南市政府交通局長林炎成歡迎全台民眾，前來台南「白天逛古蹟、晚上踅夜市」。

林炎成表示，台南雙層巴士於農曆春節推出後廣受好評，配合夏季來臨及眾多遊客熱心建議，特別與府城客運研議於7月起推出「星光路線」，希望提供遊客全新的感受。

林炎成指出，雙層巴士星光路線由台南火車站出發，行經台南諸多夜間觀光景點，包含常有夜間表演的赤崁樓、聞名全台的花園夜市、入夜點燈別有風情的神農街、府城夜間美食熱炒聚集的海安路，以及文創新潮的藍晒圖文創園區等，讓乘客體驗古都仲夏夜之美。

林炎成說，雙層巴士的星光路線，從每天晚間6時30分起營運，除路線與站位改為夜間動線外，搭乘方式則與日間路線完全相同，可於各站無限次數上下車；至於末班車晚間9點發車，如果下車遊玩超過該路線末班車時間的遊客，同樣可持該路線票券免費轉乘晚間10時收班的大台南公車路線，不需擔心返程無車可搭。

公共運輸處處長呂獎慧也表示，雙層巴士星光路線從7月1日起營運後，日間的西環線中午時段班次，也因考量陽光曝曬及氣溫炎熱，調整為11時及14時發車；如果該2班次間的遊客有搭乘需求，建議可利用雙層巴士票券免費轉乘台南市公車其他路線，以提高遊程彈性及舒適度。

(中國時報)