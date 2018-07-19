醫療專機駐地 離島病患有福了

友善列印
中國時報
／台北報導

離島病患有福了！金門立委楊鎮浯、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜昨天在立法院宣布，經過1年多爭取，前後任政府通力合作協助，不分藍綠，完成醫療救護專機駐地案，將帶給離島居民更完整的醫療保障，醫療專機在7月底正式駐地備勤，8月初在松山機場舉行啟動儀式。

離島急重症患者緊急後送的現行機制由空勤總隊支援，從發出需求、核定、備機起飛到離島飛回，通常要4至5小時，醫療黃金時機恐被耽誤。離島立委楊鎮浯、陳雪生及楊曜聯合向衛福部爭取，歷時1年多終於定案，將由飛特立航空PHENOM300進駐金門備勤、凌天航空AW169進駐澎湖、連江備勤。

本月底航空公司就能取得交通部許可證。至於在地棚廠問題，3個離島的棚廠位置大概都已確定，廠商也積極進行興建，很快就能完成。

蔡淑鳳也指出，專機駐地成本由中央全額負擔，運送費用病人的自付額，則由各地政府訂定，最高為5％。

楊曜說，「離島聯盟」6年來共同為離島爭取很多，政治不應只有藍綠，許多民生、醫療、交通等人民生活需求，各黨派可以參照離島聯盟的合作模式，為台灣人民做點事。

楊鎮浯也說，不分藍綠，中央歷經前後任政府接力合作，通過這個攸關民生醫療、無關政治的案子，爭取到10年40億特別預算補助離島緊急醫療救護，金、馬、澎地方政府也配合參與後續執行作業，中央地方不分藍綠配合下，就能給人民最好保障。

(中國時報)

台南雙層巴士 星光路線啟航 員生醫院整合式修復神經 免開刀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。