醫療專機駐地 離島病患有福了

2018年07月19日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

離島病患有福了！金門立委楊鎮浯、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜昨天在立法院宣布，經過1年多爭取，前後任政府通力合作協助，不分藍綠，完成醫療救護專機駐地案，將帶給離島居民更完整的醫療保障，醫療專機在7月底正式駐地備勤，8月初在松山機場舉行啟動儀式。

離島急重症患者緊急後送的現行機制由空勤總隊支援，從發出需求、核定、備機起飛到離島飛回，通常要4至5小時，醫療黃金時機恐被耽誤。離島立委楊鎮浯、陳雪生及楊曜聯合向衛福部爭取，歷時1年多終於定案，將由飛特立航空PHENOM300進駐金門備勤、凌天航空AW169進駐澎湖、連江備勤。

本月底航空公司就能取得交通部許可證。至於在地棚廠問題，3個離島的棚廠位置大概都已確定，廠商也積極進行興建，很快就能完成。

蔡淑鳳也指出，專機駐地成本由中央全額負擔，運送費用病人的自付額，則由各地政府訂定，最高為5％。

楊曜說，「離島聯盟」6年來共同為離島爭取很多，政治不應只有藍綠，許多民生、醫療、交通等人民生活需求，各黨派可以參照離島聯盟的合作模式，為台灣人民做點事。

楊鎮浯也說，不分藍綠，中央歷經前後任政府接力合作，通過這個攸關民生醫療、無關政治的案子，爭取到10年40億特別預算補助離島緊急醫療救護，金、馬、澎地方政府也配合參與後續執行作業，中央地方不分藍綠配合下，就能給人民最好保障。

(中國時報)