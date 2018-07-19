南科AI機器人自造基地 擴大啟用

2018年07月19日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

南科管理局AI_ROBOT自造基地18日下午擴大啟用，10組國際自造團隊進駐，未來希望培養國內創新研發AI技術人才，與在地企業接軌，提升研發技術與創意，帶動台灣產業提升。

南科管理局指出，AI_ROBOT自造基地是由科技部指導，南科管理局委託金屬中心一手打造而成的國家級創新自造基地，擁有科研等級自造設施與高階智慧機器人試作及訓練環境。

18日下午南科管理局舉辦自造基地擴大啟用儀式，來自加拿大、日本和台灣的10組優選TAIRA團隊正式進駐，將於基地接受各式資源的輔導和加值，並與企業精準共創，產出專屬產品和技術。

擴大啟用的4樓空間屬於進階智慧機器人開發區，設有從高階到低階的3D列印機、6軸機器手臂、桌上型車床銑床、Pepper機器人、Zenbo機器人，可以精密偵測到微米的熱像儀、Microsoft-Azure的雲端工具平台等先進AI技術。5樓設有辦公室提供新創團隊駐點。

南科管理局副局長蘇振綱表示，AI機器人是政府近年大力推廣的重點項目，南科AI_ROBOT自造基地與沛博科技合作推展培訓課程，受訓學員可藉由完整的機器人架構與多元的開發工具，展現自身創意發想與創新設計能力，結訓前完成測驗後，也能取得全球適用的認證。

(中國時報)