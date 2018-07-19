爭議政策 藍綠要柯說清楚

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉將近，台北市長柯文哲任內爭議最大的敬老政策，至今仍受外界質疑，大巨蛋、北藝中心挨轟爛尾樓，後續進展也備受關注，近來文大大群館宿舍事件發酵，也突顯北市公共住宅、學生宿舍等問題。北市議會各黨團18日協商出9大主題，將要求柯文哲分2次進行專案報告，講清楚說明白。

將分2次進行專案報告

民進黨團總召李慶鋒說，由於是本屆最後一個會期，黨團分兩方向篩選主題，主要希望針對政策作完整性的檢視，民進黨團討論出7大主題，包括公宅興建、包租代管和公共學生宿舍，社子島的開發進度、安置計畫等，另外大巨蛋案、東區門戶計畫、雙北公共運輸定期票成效、校園降溫設備規畫，以及嬰幼兒托育、青年政策和老人長照等，均在提案的範圍內。

國民黨團專案報告議題提案，則包括大巨蛋、北藝中心、北農、華山大草原分屍案、大群館學生安置、老福政策、都更政策、雙北颱風假機制、兩岸一家親講稿爭議、市府如何維持行政中立等。

經政黨協商，決定第1次專案報告將在7月30日舉行，主題為托育教育及老人福利政策規畫與落實；第2次專案報告則在8月13日，內容包括東區門戶計畫、都更政策、公共住宅及公共學生宿舍、社子島開發、大巨蛋、台北藝術中心等議題。

柯嘆人與人別只有藍綠

爭取連任的台北市長柯文哲雖競選團隊還八字沒一撇，但已悄悄勤走基層，連藍營票倉中正區也「攻陷」，與國民黨籍里長唱歌、同歡，不少里長不畏黨籍被開除也要挺柯。針對外界認為此舉是在拔樁，柯昨受訪時說，自己的確很認真跑地方、跑商圈，跟很多人都變朋友，不要把台灣社會生活、人與人間的關係搞到只有藍綠和政黨這麼可憐。

媒體昨也關心若柯連任，會不會「做好做滿」。他僅表示「應該會吧」，外界解讀仍為2020選總統留伏筆，或藉此保留與民進黨競合的籌碼，但柯解釋，就是做好今天該做的事就好，不要想太多，「原則上我們知道自己在做什麼事，但不要話講太滿。」

(中國時報)