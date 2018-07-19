新莊爆發登革熱群聚感染

2018年07月19日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市爆發登革熱本土病例群聚感染，新莊區瓊林里7月10日男性民眾本土型登革熱首例確診，17日晚間第二位女性確診病例出現，兩起病毒基因檢測相似，病患住家相距僅百公尺，認定具高度地緣相關，依發病時間屬同一群聚感染，衛生局緊急噴藥滅蚊，呼籲民眾若出現發燒腹瀉等症狀，應立即就醫檢查。

新北市衛生局長林奇宏指出，新莊區5月22日有民眾感染馬爾地夫境外移入型登革熱，7月10日新莊瓊林里14歲男性患者發病，送醫確認為新北市首例本土型登革熱，比對兩起病毒型別基因序列99.6％相似，認定是同一來源，研判是透過社區中隱性感染者間接傳播所致。

馬爾地夫病例傳染

林奇宏說，確認登革熱本土型首例出現後，市府啟動防火牆防疫機制，衛生局7月11日緊急針對瓊林里及周遭噴藥消毒，並替153位居民健康監測；第2位患者在7月14日出現發燒、頭痛、腹瀉等症狀，17日晚間轉介就醫後確診為第2例本土型登革熱病例，18日二度噴消及環境孳清。

林奇宏表示，第1例患者曾到南部旅遊，回家後發病檢測驗出陽性，這兩例病患住家相距約百公尺，認定屬同一群聚感染事件，衛生局目前除全面擴大噴消、清除環境外，也在瓊林里設置誘卵桶，嚴加監控病媒蚊密度。

消毒監控病媒蚊量

疾病管制科長許玉芬提醒，這2例本土型登革熱臨床表徵與典型登革熱不同，患者只有發燒、頭痛及腹瀉，沒有骨頭與關節疼痛的症狀，容易被忽略，呼籲民眾若有相關症狀出現，應立即就醫檢測，同時也要清除居家內外易孳生蚊蟲的積水容器，避免疫情擴散。

(中國時報)