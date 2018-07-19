挨批用人不當 徐耀昌斥無知

下屆苗栗縣長參選人徐耀昌（左二）、徐定禎（右三）同框無互動，徐定禎批徐耀昌用人不當，被反駁指其無知。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

下屆苗栗縣長選情逐漸增溫，無黨籍縣長參選人徐定禎18日公布第三波文宣，質疑尋求連任的縣長徐耀昌用人不當，在財政困難下舉辦煙火式的活動等。「雙徐」稍後在大千醫院的開幕式中同框卻無互動，但徐耀昌駁斥徐定禎不知道的事又愛亂講，可以看出其無知。

轟選前有錢選後沒錢

距年底選舉剩4個多月，民進黨禮讓的頭份市長徐定禎，4月宣布參選縣長後，陸續發布3波競選文宣，火力一波比一波強。而徐耀昌陣營，苗栗、頭份兩市競選總部，最近先後於15及17日，舉行祈福動工儀式已展開布局，雙方選戰動作預料將更頻仍。

徐定禎18日在苗栗市競選總部發布「苗栗覺醒、贏向未來」文宣，他說，前苗栗縣通霄鎮長徐永煌涉貪一審被重判18年半、褫奪公權8年，因被控借牌標案被停職後，卻轉任苗栗縣工策會副總幹事，他認為徐耀昌有官司在身，還聘任同樣官司纏身的人擔任要職，是敗壞官箴。

除用人問題，徐定禎另指縣府隨著選舉逐漸接近，不斷舉辦一些小型活動，讓人質疑選後沒錢、選前卻有錢辦活動。苗栗大千醫院18日上午舉行南勢護理之家及第二期病房開幕時，徐耀昌與徐定禎都出席，但兩人同框卻無互動，剪綵時中間隔著醫院總裁徐千剛與縣議員林寶珠。

雙徐剪綵同框無互動

徐耀昌認為這些都是對手的選舉語言，原本不作回應，不過他後來語帶諷刺說，從一些談話中，就可以看得出對手的無知，因為很多事不懂又愛講，也真的很無聊。

(中國時報)

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