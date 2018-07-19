魏明谷啟動後援會 王惠美開問政列車

征戰百里侯，魏明谷競選總部敲戰鼓，號召各鄉鎮市的社區成立後援會，首站從彰化市成功社區出發。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

百里侯爭霸戰敲響戰鼓，彰化市各社區力挺縣長魏明谷連任的首場後援會18日啟動，彰化市70位社區發展協會理事長出面力挺，接下魏明谷頒發顧問聘書；國民黨縣長參選人、立委王惠美的問政列車，結合各區縣議員、鄉鎮市長、代表與村里長參選人，也將在8月啟航。

70理事長力挺魏

魏明谷、王惠美選情緊繃，但尚未進入「交手」階段，魏明谷強調「自己和自己比賽」；王惠美對抗的是民進黨執政，對手暫時「存而不論」。隨著戰鼓頻催，雙分已分從最基層社區整軍經武，準備開戰。

魏明谷競選總部18日鳴槍起跑，號召成立社區後援會，首場從彰化市啟動，魏明谷打出「四色牌」，第1支牌成立「社區關懷據點」，提供最平價優質日照中心；第2支牌「社區復古桌遊」，促進長者社交與腦部刺激；第3支牌「社會治安與防災」，落實災防應變；第4支牌「社區營造與產業」，培養社區內的特色企業。

民進黨公職幹部多人參加後援會，黨部主委邱建富表示，彰化市社區挺魏明谷連任後援會只是開端，接續在彰化縣26鄉鎮市陸續成立，「樓仔厝蓋一半，師傅不能換」，支持魏明谷繼續扮演舵手，引領彰化航向風光大縣。

王觸角深入基層

王惠美競選的問政列車，將從8月起正式啟動。王惠美表示，沒有行政資源，但支持者的熱情不減，服務的觸角也深入農業、社團等各基層角落，緊接著將透過問政列車端出政見。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉指出，王惠美當過鹿港鎮長、又是立委，了解基層需要，能務實解決問題，也知道如何向中央爭取經費，展現「領航力」。

(中國時報)

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