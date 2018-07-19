蘭潭裝太陽能板 選將再交鋒

蘭潭是嘉義市民生用水水源，也是市府推展觀光的重地。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

中央規畫擬在蘭潭建置太陽能板光電系統的爭議，18日引爆年底嘉義市長選將隔空再駁火，爭取連任的市長涂醒哲重申「蘭潭不可能放太陽能板」，議長蕭淑麗轟涂市長在議會答詢時態度模糊，民意反彈聲浪大才改口，前市長黃敏惠批涂因應民怨才推稱是假新聞，應該下台。

黃敏惠稱涂不及格

涂醒哲18日開記者會重申「蘭潭不可能放太陽能板，請大家勿過度擔心」，他並說，有心人利用國外IP散布假新聞、議會言論免責權講不實新聞，藉此栽贓抹黑。

回鍋參選嘉義市長的前市長黃敏惠表示，市府要市民去找台電抗議，還說台電要先取得民意同意，則市民陳情怎會是假新聞？市府因為民怨沸騰，才開記者會撇清，行政魄力、決斷力不及格，應該「死當」，無風不起浪，市府的態度是嘉義市民最憂慮的關鍵，「涂市長，下台吧！」

蕭淑麗批放風向球

參選嘉義市長的議長蕭淑麗表示，蘭潭攸關嘉義市民飲用水，必須以「零風險」的高標準審視，涂市長於6月11日市政總質詢答詢稱「會與台電溝通作法」，並未斬釘截鐵說拒絕台電在蘭潭設置太陽能電站，請市府提出與台電、台水往來公文、會議紀錄以自清，本月9日市府開記者會說明監督確保景觀、水質不受影響的條件，無異是放風向球試探民意。

據指出，台電配合中央發展綠能政策，規畫在蘭潭設置太陽能板光電系統，市府2月接獲公文，密切關切此案進度，5月間曾與台電再生能源處、台水第五區處、經濟部能源局等單位會商，由副市長張惠博主持，市府官員持保留態度，並建議另找替代地點。

(中國時報)

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