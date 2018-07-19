咬警道歉沒人理 女議員痛哭

2018年07月19日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府16日執行屏東市公勇路道路拓寬工程拆除，縣議員蔣月惠前往聲援牴觸戶時，咬傷及打傷2名女警手臂及頭，遭警方依妨害公務及傷害罪送辦。18日蔣月惠拄著拐杖、捧著花束到縣警局公開向女警道歉，但無人代收花束，讓她當場痛哭失聲。

蔣月惠遭送辦 牴觸戶聲援

16日上午縣府前往拆除牴觸戶時，蔣月惠衝進會場怒拍桌子並大聲斥責工務處人員，試圖阻擾會議進行，遭警方勸離。慌亂中蔣揮拳打傷陳姓女警頭部，並咬傷張姓女警手臂，事後警方依妨害公務及傷害罪送辦。

18日8戶公勇路牴觸戶帶著花束及水果，前往議會感謝蔣月惠並為她加油贊聲。反迫拆民宅自救會長林寶戀說，議員為了替弱勢百姓發聲，在抗爭衝突中造成2名員警受傷，但她腳也扭傷，衣服也被拉破，還被警方移送，讓居民非常不捨。

蔣月惠隨後帶著鮮花及小禮物前往縣警局，向被她咬傷、打傷的女警公開道歉，不過警局並未派人出面，讓她當場嚎啕大哭。警局公關科長黃榮山後來出面，但表示無法代表接受，蔣只好對著鏡頭3鞠躬道歉，並表示她已向女警道歉，縣長潘孟安也該向拆除過程中受驚的住戶道歉。

警方執行公權力 縣府力挺

縣府發言人黃建嘉表示，力挺執行公權力的警方，無論誰都不能以暴力方式對待警察同仁；他也質疑蔣倒果為因，事後臉書發言也在汙衊警方，和道歉時態度差很多。他強調縣府拆除前都已通知居民，當天也只拆除同意戶的房子。

(中國時報)