京華城標售 壽險開發商搶進

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中國時報
／台北報導

全台最大球體建築京華城採國際標，開出底價380億對外標售，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛指出，全案創下台灣民間標案有史以來三大紀錄，分別是最高底價、最大土地面積及最大樓地板面積等新高。戴德梁行總經理顏炳立分析，全案開發利益上看600～700億，未來興建成A辦與住宅，投報率將達3.2％至3.6％，標售訊息公布未久，已吸引一線壽險、開發商等接洽標售細節。

2001年11月營運的京華城，命運多舛，開幕前即因颱風淹水，後又因大巨蛋等建設未能如期開發，加上內部動線規畫不佳，年營業額始終無法達成當初設立目標200億的一半。不過在台北市府將區內容積由392％拉高到560％後，衍生重生契機。由於業主提出恢復原建照容積678.91％及土地使用分區由商三特轉為商三申請，爭取3至4成土地興建住宅下，潛在收益可望提升。

京華城表示，這項國際標售案公開底價為380億元，以基地面積4986.71坪計算，等於每坪底價平均762.2萬元；另也可彈性分割，把整塊基地分為ABCD共4個地塊分割標售，降低門檻，讓更多人參與開發，分割標售底價每坪從1000萬至1050萬元不同，合計底價逾500億。

這項標售案先是在17日於香港、新加坡刊登公告，昨日也在台公布，預計8月8日舉辦招標說明會，12月12日開標。顏炳立指出，京華城基地夠大，臨近信義計畫區，可塑性高，且因擁有永久所有權，加上基地地下室已開挖，可有效降低得標者開發成本，讓不少外商、壽險、開發商頗感興趣，未來形成A辦聚落將可與101周邊相互輝映。

據戴德梁行透露，標售消息傳出後，光是昨天已接到10餘通想進一步了解的電話。業者分析，目前隔著市民大道的台北機廠可望開發為鐵道博物館，未來若能成為開放休閒空間，即可望吸引東區人潮、錢潮向北延伸至這塊基地，如大巨蛋也能重啟興建，京華城打掉重煉後的身價將可大幅提升。

(中國時報)

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