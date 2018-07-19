金馬澎醫療專機 月底駐地備勤

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中國時報
／台北報導

離島病患有福了！金門立委楊鎮浯、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜昨在立法院宣布，經過1年多爭取，前後任政府通力合作協助，不分藍綠，完成醫療救護專機駐地案，將帶給離島居民更完整的醫療保障，醫療專機在7月底正式駐地備勤，8月初在松山機場舉行啟動儀式。

離島醫療資源不足，現行機制下由空勤總隊支援，從發出需求、核定、備機起飛到離島飛回，通常要4至5小時，醫療黃金時機恐生耽誤。離島立委楊鎮浯、陳雪生及楊曜聯合向衛福部爭取醫療專機進駐離島，歷時1年多終於定案，將由飛特立航空PHENOM300進駐金門備勤、凌天航空AW169進駐澎湖、連江備勤。

民航局副局長方志文指出，本月底航空公司就能取得交通部許可證。3個離島棚廠位置都已確定，廠商也積極興建，很快就能完成。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，離島醫療政策以在地醫療為主、空中安全後送為輔。這次空中轉診後送與過去有3大不同，第1是航空器標準、人力訓練都強調「安全後送」，且是雙向進行，有時是病患不動、醫療團隊動；第2是駐地直接後送；第3是三合一加值功能，除了緊急後送外還有病危返鄉及交通運輸，縮小離島健康差距，至於運送費用病人的自付額由各地政府訂定，最高為5％。

楊曜說，「離島聯盟」政治不應只有藍綠，許多民生、醫療、交通等人民生活需求，各黨派可以參照離島聯盟的合作模式，為台灣人民做點事；楊鎮浯也說，中央歷經前後任政府接力合作，通過這個攸關民生醫療、無關政治的案子，金、馬、澎地方政府也配合參與後續執行作業，中央地方不分藍綠配合下，就能給人民最好保障。

(中國時報)

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