楊敏盛陳學聖 握手拚勝選

2018年07月19日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

外傳國民黨桃園市黨部主委楊敏盛希望中央換掉市長參選人陳學聖，楊敏盛18日和陳學聖共同出席黨內固本會報，會中2人握手合影，展現雙方團結、共同投入選戰。2人說，會努力合作，力拚勝選。

不過陳學聖與對手鄭文燦差距太大仍是不爭事實，連帶衝擊市議員選情。楊敏盛表示，自從黨部提名陳學聖後，陳學聖因為身兼立委，同時跑立法院，也要到基層接地氣，蠟燭兩頭燒相當辛苦。也因如此，陳學聖比起現任桃園市長鄭文燦24小時在基層，吃虧很多。因此17日向中央反映陳學聖的困境。但中央回應，再困難都要全力支持提名的陳學聖，不做臨時換將的打算。

楊敏盛又說，既然中央已經決定，將努力和陳學聖投入選戰。他說，的確有很大的壓力，但會靠智慧轉變成動力，為成功找到方法。楊敏盛指出，若是勝選，2年多來的努力，就可以告老還鄉。但若是失敗，自己就該負起責任，「辭職也是選項之一」。他說，桃園應該有偉大的市長，為我們建設偉大的城市，不能老是在六都之末。

陳學聖則說，自己也是黨部主委出身，知道黨部輔選的辛苦。將會用團體合作的方式打贏選戰。他說，經過1個多月以來，到基層開說明會後，發現藍軍的聲勢已經慢慢回溫，就像倒吃甘蔗一樣。他強調，目前離勝選還有一段距離，但是會永不放棄、堅持到底。他也說，鄭文燦很倉促提出調降機捷票價，顯見選情有在拉近中，才會放出政治利多，一定會努力勝選成功，讓桃園成為最偉大的城市。

(中國時報)