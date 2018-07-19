姚批柯施政無成 學姊反成亮點

2018年07月19日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員李慶鋒日前批評，台北市長柯文哲頻頻質疑議會，根本是弱化民主機制、民粹浪潮出口。對此，民進黨台北市長參選人姚文智昨（18日）直言，「柯文哲提亞洲價值，我們真的是捏一把冷汗」。談及近來很紅的市長幕僚「學姊」，姚也批，市政乏善可陳，學姊就變成亮點。未來應該要有更多學弟學妹參加，才是真正創造好市政的作法。

姚文智昨走訪大同區民權里，與銀髮長者一同玩桌遊，在玩水果牌時輸給長輩，姚則對長輩打趣地說，「阿伯不要出來選市長喔，否則我也會輸你」。由於李慶鋒日前爆料柯文哲在演講時稱「不喜歡跟議會協商」，甚至用「恨」來形容與議會協商，媒體詢問姚如何看待。

姚說，感覺柯文哲比較喜歡毛澤東、希特勒，柯崇尚的亞洲價值是一個保守、威權、退卻的價值，真正進步的價值是民主、自由、人權與開放，「他在提亞洲價值我們真的是捏一把冷汗」。

姚文智強調，柯有非常大的矛盾，最後變成恨，「恨議會，卻喜歡跟財團黑箱談判；恨議會，卻喜歡威權價值；恨議會，卻在市政上沒辦法好好被監督」。

對於柯文哲稱年底連任比做好市長工作難，姚文智說，柯這3年無心於市政，反而喜歡網紅、操作權力；台北市公務員優秀、市民水準高，要專心市政並不難，「難的是他沒有那個心」。

(中國時報)