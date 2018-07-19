滬尾藝文休閒園區上梁

滬尾藝文休閒園區18日上午舉行上梁儀式，新北市長朱立倫（中）、將捷集團總裁林長勳共同到場祈求工程順利，也預告淡水區明年中將增加一座集結飯店、商場、藝文展演空間於一身的指標性綠建築。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

滬尾藝文休閒園區18日上午舉行上梁儀式，新北市長朱立倫、將捷集團總裁林長勳共同到場祈求工程順利，也預告淡水區明年中將增加一座集結飯店、商場、藝文展演空間於一身的指標性綠建築，帶動地方觀光並創造284個就業機會。

滬尾藝文休閒園區位於淡水區中正路一段6巷口，占地2.16公頃，臨近滬尾砲台、一滴水紀念館、忠烈祠、雲門劇場等知名景點，將捷集團於2014年得標，2016年動工，斥資22億打造地下3樓至地上6樓的綠建築，內含四星級禮萊國際酒店、職人創作百工百貨及多功能藝術展場等，預計明年中完工啟用。

朱立倫致詞時表示，滬尾藝文休閒園區是結合台灣工藝文化能量、淡水景觀及多元文化背景的創意新地標，期盼明年中完工後，帶動淡水觀光發展，吸引更多國際觀光客，促進地方繁榮。

將捷集團總裁林長勳表示，園區特別聘請國際知名綠建築專家郭英釗設計，除以建築屋頂覆土綠化、大面積植栽增加3000坪綠地公園，地面層也導入自然風、深陽台遮陽斷熱、公共空間空氣檢測、雨水回收及雨汙水分流、開放式管線維修等先進綠建築工法，完美兼顧生態土地與環境氣候的平衡。

新北市經發局招商科長鍾佳蓉表示，滬尾藝文休閒園區鄰近淡水區多個知名景點，設計上融合周邊自然景觀與在地人文，可望串連淡水老街與漁人碼頭觀光資源，將原先單點的觀光發展型態轉化為帶狀發展區域，為在地創造284個就業人口。

(中國時報)

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