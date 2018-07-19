參選爆炸 竹北4代表轉戰議員

2018年07月19日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣竹北市人口突破18萬，下屆議員席次增加至11席，由於外來人口「稀釋」原有地方派系，除了資深議員爭取連任，亦有不少小黨、無黨籍者加入選戰，為理念發聲，更有4名竹北市民代表有意轉戰議員，恐是歷屆最多。

儘管選舉尚未開放登記，但有意參選竹北市議員選舉者逼近30人，現任即有4名竹北市民代表，將轉戰縣議員，包含樹黨籍的許育綸，以及林燕聰、余政達，還有可望獲國民黨徵召的林增堂，甚至還有現任代表仍在評估，是否夾帶本屆氣勢，投入下屆議員選舉。

許育綸、林燕聰、余政達均是本屆初任代表，林增堂則是連任數屆的資深代表，各具一定人氣及民意基礎，實力不容小覷，也增加議員選舉的激烈程度。

國民黨已有現任議員陳凱榮，以及前代表杜文中、新人王炳漢登記，可能將再徵召林增堂、前代表蔡志環等。民進黨已提名張珈源、王誠緯，民國黨則有邱靖雅爭取連任，以及具博士學歷的吳旭智，樹黨籍綠黨則聯合推出許育綸參選。

無黨籍部分有資深議員鄭美琴、葉芬英、蘇明輝等人爭取連任，現任議員林保光之子林禹佑也將投入選戰，另外還有范光禮、陳信溢、劉炎添，以及「歐巴桑來了」的高芸婷等人，競爭進入議會的機會。

地方人士分析，竹北市外來人口多，對新人接受度高，小黨、無黨籍機會不小，近日亦有投入選戰的參選人紛紛開始透過網路、站路口，爭取曝光。

(中國時報)