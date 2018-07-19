示威抗議 參選人吸票絕佳場合

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中國時報
／南投報導

距2018年9合1選舉越來越近，聚眾抗議的場合，因能在短期間內聚攏大批群眾，是各候選人表達支持立場、製造曝光度，讓選民認同的絕佳機會，如近日埔里鎮蜈蚣里反對設置鯉魚潭殯儀館、草屯鎮民反對草屯療養院設立性侵害加害人治療所，吸引多位參選人現身闡述立場並拉票。

選舉熱季到，各菜市場、夜市常見參選人流連穿梭拉票，但異質性高，也常有競選對手拜票，參選團隊難以判斷所握的每一張手是否會轉換成選票，加上場子欠缺主題性，參選人也很難在短時間內論述出什麼內容。

但示威抗議的場合，多是成年選民，同質性高，且因特定目的走上街頭，在悲壯氣氛營造下，腎上腺素飆高，易被煽動情緒，參選人只要在舞台登高一呼，表達支持群眾的立場，往往會得到極大迴響，如果又能做出論述清晰的演說，更能加深選民印象。

近日蜈蚣里民抗議鯉魚潭風景區設立殯儀館，鎮長參選人蔡清輝到場聲援，縣議員參選人何惠娟、黃正男也表達支持里民的立場，南投縣議員陳翰立則到場帶領抗議民眾呼口號，抗爭場合常聚集媒體攝影機，在極短時間內，參選人能達成極高的曝光度。

上月中草屯鎮民反對設置性侵害加害人強制治療所的場合，也可見到抗議的第一排幾乎是鎮長、縣議員、鎮民代表參選人，捍衛民意，也爭取到民心。

(中國時報)

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