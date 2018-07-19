2018年07月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府多名局處首長接連被行政院長賴清德延攬入閣，前副市長張政源16日北上接任交通部政務次長後，遺缺由財政稅務局局長張紹源接任，17日宣誓就職，張紹源任內推動促參不遺餘力，以地方開發帶動稅收成長，弭平財務短絀，被看好對未來市政建設有很大助益。

台南市政府人事過去一年來大搬風，早在賴清德去年9月接行政院長前，前市府祕書長陳美伶早一步入閣出任行政院祕書長（賴接閣揆後，陳轉任國發會主委），前副市長曾旭正出任國發會副主委。另前市議員郭國文出任勞動部政次，其中，郭國文已請辭，返回台南擔任民進黨台南市長參選人黃偉哲的發言人。

市府內部則在賴清德北上後，陸續有前祕書長吳欣修出任營建署長、前民政局長陳宗彥接任內政部次長、副市長張政源接任交通部政務次長，府外也有市議員李退之出任農委會副主委，賴揆的人事布局被外界稱為「台南幫」。

張紹源昨天宣誓就職，代理市長李孟諺致詞表示，張紹源學經歷豐富，推動促進民間參與公共建設法不遺餘力，以地方開發帶動稅收成長，再將稅收投入各項施政，並擴大稅基調整財務結構，弭平財務短絀。此外，張也與主計處合作建立台南市財政紀律，健全財務結構，對未來市政建設需求有很大助益。

(中國時報)