張紹源接台南副市長

台南市政府財政稅務局長張紹源（右）接任副市長一職，18日宣誓就職。（台南市政府提供）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市政府多名局處首長接連被行政院長賴清德延攬入閣，前副市長張政源16日北上接任交通部政務次長後，遺缺由財政稅務局局長張紹源接任，17日宣誓就職，張紹源任內推動促參不遺餘力，以地方開發帶動稅收成長，弭平財務短絀，被看好對未來市政建設有很大助益。

台南市政府人事過去一年來大搬風，早在賴清德去年9月接行政院長前，前市府祕書長陳美伶早一步入閣出任行政院祕書長（賴接閣揆後，陳轉任國發會主委），前副市長曾旭正出任國發會副主委。另前市議員郭國文出任勞動部政次，其中，郭國文已請辭，返回台南擔任民進黨台南市長參選人黃偉哲的發言人。

市府內部則在賴清德北上後，陸續有前祕書長吳欣修出任營建署長、前民政局長陳宗彥接任內政部次長、副市長張政源接任交通部政務次長，府外也有市議員李退之出任農委會副主委，賴揆的人事布局被外界稱為「台南幫」。

張紹源昨天宣誓就職，代理市長李孟諺致詞表示，張紹源學經歷豐富，推動促進民間參與公共建設法不遺餘力，以地方開發帶動稅收成長，再將稅收投入各項施政，並擴大稅基調整財務結構，弭平財務短絀。此外，張也與主計處合作建立台南市財政紀律，健全財務結構，對未來市政建設需求有很大助益。

(中國時報)

示威抗議 參選人吸票絕佳場合 民進黨兄弟鬩牆 湖西鄉長3雄爭霸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。