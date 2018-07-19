民進黨兄弟鬩牆 湖西鄉長3雄爭霸

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

湖西鄉是澎湖縣5鄉1市中最大的鄉，近年來人口數激增，帶動選舉熱潮，年底鄉長選戰搶搶滾，現任鄉長國民黨吳政杰、民進黨洪添英、蔡清謀三雄爭霸。

湖西鄉總人口數1萬4474人、上屆選舉人數1萬2048人，過去樸素的湖西鄉選情一向單純，由於人口數大幅成長，上屆縣議員選舉席次增加變成3席，一下子炒熱了選情，大夥躍躍欲試積極投入參選。

湖西鄉長年是民進黨大本營，可是鄉長卻一直是國民黨的地盤，現任鄉長吳政杰是地方政治世家，承襲父親老鄉長吳明浩的雄厚基礎，人氣盛孚眾望，尤其挾留美碩士高學歷光環，任內力圖革新振衰起敝，創造嶄新的湖西鄉邁向連任之路。

擔任公職44年資深的澎湖縣消防局祕書洪添英不甘示弱，默默耕耘基層，今年4月加入民進黨、6月退休後旋即宣布參選，綠營力挺正式徵召；洪添英期許退而不休再創人生第二春，宣誓秉持打火精神，不怕死勇往向前衝，開創湖西鄉農業特色，打造澎湖農業大鄉。

原本藍綠對決的單純選情，連日來卻驚爆新變數，現任縣議員蔡清續兄長蔡清謀表態參選意願，尋求鄉內大老支持，同時於5月正式加入民進黨；如今民進黨縣黨部傷透腦筋，倘若蔡清謀正式宣布參選，綠營兄弟鬩牆，屆時不得不依黨紀處分開除黨籍。

(中國時報)