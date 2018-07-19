大群館房屋稅 侯指一切合法

2018年07月19日 04:10 中國時報 王揚傑 、宋原彰／新北報導 、宋原彰／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜18日出席「新北市農漁民挺侯大會」，對蘇貞昌表示將以百倍速度加快新北市都更，侯說，目前都更速度已是蘇老縣長時期的兩倍多，絕不可能比以前慢；另對台北市議員爆料大群館20年從未繳過房屋稅，侯則表示，一切合法，都有繳稅。

蘇貞昌日前批評新北市都更太慢，他要以百倍速度來都更，昨日更聲稱當縣長時自辦都更就有36件，其中最成功的都更就是板橋新板站特區，至於921大地震後博士的家，也是全國第一件受災戶都更完成。

對此侯友宜表示，現在都更速度已是以往的兩倍多，不可能比以前慢，顯然成效比老縣長好很多，老縣長說要百倍，到底是要用甚麼百倍？這不是用嘴巴講，要真的做才知道。

至於文大宿舍大群館遭民進黨台北市議員質疑沒繳交房屋稅，侯友宜重申，又昱公司不管是各方面的稅，都合法繳稅。

侯友宜對新北市政府提訴願要求撤銷深澳燃煤電廠通過處分表示，新北市立場非常的清楚，從頭到尾都反對深澳蓋燃煤電廠，沒有經過一個正當程序，用環差的方式闖關，新北市的立場一定要提出法律訴訟。

新任內政部長徐國勇提出將強力掃蕩黑幫，維護治安，擔任過警政署長的侯友宜認為，掃蕩黑幫本來就是警察的任務，面對新的犯罪情資，要提出新的因應作為，掃蕩只不過其中之一，提出源頭斷根的管理，才是對症下藥的方法。

由新北市各區農漁會組成的侯友宜後援會18日成立，侯友宜特別出席感謝支持，他表示從小就在家幫忙務農，深刻了解農民辛苦，在新北市服務7年多，始終帶著農民往前走，將從提供補助下手，鼓勵年輕人回家鄉務農，也會對整個農產品的供應鏈都會給予協助。

侯友宜表示，新北市近30個漁港要轉型，漁獲好的可以升級，其餘利用改變水質、環境等方式，轉型為觀光休閒漁港，或是露天游泳池和釣蝦場，也可以發展成觀光遊艇休閒產業，集結喜歡在海洋從事休閒活動的民眾，打造遊艇碼頭。

(中國時報)