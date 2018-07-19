選戰奧步攻擊藍綠 涉刑責

2018年07月19日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

選戰升溫，新竹市藍、綠陣營近來都傳出遭有心人士設計「奧步」，以人頭帳號在網路群組散播假消息，誆稱參選人贈送有價票券或百元餐券等，民眾誤信前往領取才知被騙，檢警指此舉已涉及《妨害名譽》罪，兩陣營可蒐證提告。

國民黨提名市長參選人許明財日前就遭人以婦女會名義，在LINE群組上周知成員「許明財的服務處有發放團體制服，並贈送世博台灣館入場券，可以上午12時以前領取」，不少民眾聞訊前往服務處領取，工作人員一頭霧水，經查才知是一場騙局。

許明財陣營總幹事黃耀仁痛批此舉顯然是遭選舉奧步抹黑，意圖打擊許明財聲譽及可信度。假消息散布當天，就有6、7位長輩頂著高溫趕來，汗流浹背令人不捨，婦女會也鄭重否認傳訊提供入場券及制服，盼民眾日後接到類似訊息切勿輕易相信，可先撥服務處電話查明。

無獨有偶，日前也有網友在臉書粉絲團發文，指「新竹市政府林市長發放烘焙坊禮券110元，大家都有拿到嗎？沒拿到的要向里長要」，PO文者同時附上署名林智堅的邀請函及禮券照片，煞有其事向網友「報好康」。

此文一出，立刻吸引不少市民的目光，不少網友質疑「我們里怎麼沒拿到」，有眼尖網友察覺邀請函和票券是分開拍下的照片，吐槽「怎麼證明餐券是附在邀請卡裡？看看就好了。」市府方面則否認有贈送烘焙坊禮券的行為。

(中國時報)