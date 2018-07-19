新北第七選區 14搶10割喉難免

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

被視為綠大於藍的第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌），應選10席市議員，但民進黨在本屆獲得實質過半佳績後，年底選戰選擇高額提名6席；國民黨為拉抬市長選情也提名5席；無黨籍的陳世榮、歐金獅及蘇有仁之子蘇泓欽也都來勢洶洶，預料在排名7名之後的後段班，勢必面臨一場割喉苦戰。

年底選戰中，綠營除提名尋求連任的彭成龍、林銘仁、高敏慧3人，又提名尋求接棒的廖本煙之子廖宜琨、前立委吳琪銘服務處主任曾進益、前三峽鎮代會主席鄭志宏共6人，由於票源嚴重重疊，全壘打的難度原本就已不小。

此外，目前本區浮上檯面的3名無黨籍市議員參選人中，陳世榮長年努力耕耘地方，早已建立良好的口碑；上次以些微票數落馬的歐金獅，雖然因案未能獲得民進黨提名，實力仍不容輕忽，這兩位老將也勢將瓜分綠營票源。

得到民間團體評鑑為問政表現第一名的蘇有仁，下屆選舉改由長子蘇泓欽接棒，蘇泓欽雖然起步較晚，但他打著電腦資訊碩士的年輕專業形象，提出「智慧樂活」、「智慧人文」的選戰主軸，希望開闢新局獲得選民認同，實力也不容小覷。

至於在本屆席次縮水到3席的國民黨，年底市議員除了黃永昌、林金結、洪佳君3人尋求連任，加上尋求東山再起的王明麗、超級新人吳怡臻共5人應戰，由於得票結果攸關到2020年的立委選舉，部分參選人可能會刻意衝高得票數，反而影響席次。

長相甜美、又具高學歷的前市府副發言人江怡臻，聲勢看漲，是否會成為藍綠通吃的超級吸票機，也被視為是左右選戰的重要關鍵。

(中國時報)