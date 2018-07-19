竹市西區5搶2 戰況激烈

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市選舉區域畫分為西區的西門聯里與客雅聯里等15里，自成1選區，雖然人口僅3.3萬餘人與面積在新竹市均最少與最小，但目前包括國、民兩黨提名人加上已有兩人宣布無黨參選，另，前民進黨資深議員鄭正宗始終未公開宣布不再參選，5搶2的選戰也相當激烈。

新竹市西區包括西門聯里與客雅聯里共15個里，所在區位在較早開發的傳統舊社區，包括城隍廟周邊、中央商場、西門市場、米粉寮等過去屬民進黨票倉的社區，但也有眷村與榮民之家等國民黨色彩較重的區位，過去選民其實相當兩極。

但隨著眷村改建與選民結構、年齡的改變，選民支持對象的界線已較模糊，曾有國民黨議員就表示，西區有幾個里曾是綠營的鐵票區，過去有好幾屆選舉，有幾個票櫃國民黨議員參選人的票一張都開不出來。

同樣情形也發生在藍營鐵票區，雖然藍綠票倉仍然存在，但藍綠議員服務早已突破藍綠界線與標籤，「百分百鐵票櫃」也早已不復見了。

目前西區有包括國民黨提名連任的前媒體人陳治雄、民進黨提名的前市長辦公室祕書陳建名、可能以無黨參選的熊哲良、杜德弘。另，民進黨資深議員鄭正宗雖未參加黨內登記參選，但他從未公開宣布不再參選，且近日還勤走基層，可能形成5搶2局面，加上鄭日前更為議長謝文進參選市長大會站台，未來動向將牽動西區選情。

(中國時報)