新港奉天宮金虎爺酒 結合公益虎你發

新港奉天宮金虎爺總會在18日（農曆6月6日）金虎爺生日這天推出金虎爺紀念文創酒，限量1688組。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

新港奉天宮金虎爺總會在18日（農曆6月6日）金虎爺生日這天推出金虎爺紀念文創酒，限量1688組，要讓收藏的信徒「金虎爺，金富有」，並結合公益，日後會將最具紀念價值的首發編號001、002公開競標，所得會捐給弱勢團體做公益。

不同於一般廟宇的虎爺供奉在案桌下，嘉義新港奉天宮的虎爺、金虎爺供奉在神桌上，非常特殊，昨天一早，來自全台各地的進香團敲鑼打鼓，在虎爺生日這天回祖廟奉天宮進香，場面相當熱鬧。金虎爺總會為慶祝虎爺聖誕千秋，首創「金虎爺造型文創酒」，以整隻金光閃閃的金虎爺結合高粱酒，每尊造型金虎爺均滲入新港奉天宮虎爺香火混製而成此造型並祈福加持，全台限量1688組，預計售1組1萬元，再送168元的 「虎你發」紅包。

金虎爺台語諧音「金富有」，許多人都期望金虎爺能帶來財氣，金虎爺造型文創酒尚未開賣，就有許多信徒及粉絲踴躍詢問，新港奉天宮董事長何達煌說，為結合公益，將最具有紀念價值首發編號0001、編號0002的金虎爺造型酒公開競標，所得將捐贈弱勢團體。

至於高粱酒品牌目前尚未決定，將由金虎爺會總會長洪鴻然擲筊向金虎爺將軍詢問，並於擲出聖筊同意後才會灌裝該品牌之高粱酒。洪鴻然表示，此次推出的文創造型酒，每組都有限量編號，相當具收藏價值。

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(中國時報)

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