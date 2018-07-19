楊國樞教授的終極關懷

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃光國

17日楊國樞教授謝世的消息傳出後，任教於香港的彭邁克教授向我查詢有關訊息，我的回應是：這確實是令我們震驚的事。世界學術社群失去了一位真正的君子；你失去了一位同事及合作夥伴；對我而言，楊教授的意義卻不僅只於此。我失去了一位生命的導師。

彭邁克可以說是國際上以出版「華人心理學」最知名的學者，他立刻把這個消息傳給「美國心理學會」、「本土心理學推廣委員會」召集人Louise Snudararajan，她建議我替楊先生編一個紀念專輯，我馬上當仁不讓地允諾下來。對於楊先生終極關懷的學術志業，我剛剛寫完一篇論文，題目是〈本土心理學的過去、現在與未來〉，它是以中文寫的，我將把它擴充成英文並將它出版。

楊先生是個興趣極廣的人，他從美國伊里諾大學學成回國，在台大任教之初，便立志要做一個「四項全能」的教授；在往後的歲月裏，他辦《大學雜誌》，推動革新保台運動；以後又參加《中國論壇》，組織澄社；擔任中央研究院副院長時候，又配合李遠哲，推動410教改。對於當時台灣重要的社會運動，他幾乎是無役不與，而且都扮演領導者的角色。

1976年我從夏威夷大學取得博士學位，回台灣任教之初，曾經跟著楊先生參與許多社會事務。澄社分裂之後，我就逐漸從社會運動的領域退出，但是仍然和楊先生一起在推動心理學本土化運動，直到他晚年不能工作為止。因此，在本文我想集中焦點談楊先生的終極關懷。

楊先生的學術興趣跟他的社會關懷一樣寬廣。他一生中推動過許多運動，我在台大心理學研究所念碩士的時候，他是我的指導教授。當時他最熱衷的研究是「現代化」，到了1980年代初期，他和李亦園、文崇一3個人一起提倡「社會科學研究的中國化」，後來改為「心理學本土化」，但是他仍然做一些「現代化」研究，並不覺得其中有任何衝突存在。

雖然如此，「心理學本土化」卻是他最後的終極關懷。他從1990年代開始，便自掏腰包邀請台灣的教授，和中國社會科學院合作，在大陸各地辦「本土心理學研討班」，每2年1次，前後6屆。時至今日，參加過研討班的許多學員，都已經成為大陸心理學界的骨幹。

從1993開始，楊先生又全力推動出版「本土心理學研究」期刊，自己擔任主編，堅持不懈。目前這本期刊不僅是定期出刊，而且愈辦愈厚，投稿的人不再限於心理學領域，而且擴及人文及社會科學的其他領域；討論的議題也深入到「中西會通」和「儒佛會通」的根本問題。

楊先生退休前，在台大心理系布置了一間「本土心理學研究室」，以他個人之力，收藏了許多跟中華文化有關的書籍，變成今天有志於從事本土心理學研究者重要的資源。鑑於楊先生苦心提倡本土心理學的心志，我們特地在「台灣心理學會」中設立一個「楊國樞教授本土心理學獎學金」，希望有更多的年輕學者能夠投入這方面的研究。

我一向認為：「心理學本土化」運動絕對不僅是個「本土」的學術運動。好的本土心理學研究，一定是世界性的。美國心理學會「本土心理學推廣委員會」召集人Louise Sundararajan也有同樣的看法。她認為楊國樞教授的努力，有著非常重要的世界性意義，希望我能夠號召世界各地的本土心理學者，在國際學術期刊上，編一個專集來討論這個議題。我個人所見有限，但是我已經允諾她做這件事，希望這個專輯一旦編成，更可以彰顯楊先生的終極關懷和一生努力的世界性意義。

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)