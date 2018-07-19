預估貿易戰 少些口水多些科學

2018年07月19日 04:10 中國時報 朱雲鵬

中國大陸和美國的貿易戰對於相關國家經濟和產業有何效果，是大家關心的課題。可惜的是，目前為止看到的資訊，至少在對台灣的效果方面，屬於心戰喊話居多，少有基於科學計算的預測。實際上計算衝擊效果的科學基礎，早在1930年代就由俄裔美國經濟學家里昂鐵夫的「投入產出理論」所奠定，里氏也因次獲頒1973年諾貝爾經濟學獎。

由投入產出理論所衍生出來的多國多部門模型，是計算此效果的最佳工具。它的邏輯大概是這樣：中國大陸某部門產品對美國的出口，受到加徵關稅的影響，將會依照美國對此產品的進口價格需求彈性，減少一定的金額。於是大陸生產此產品的部門產出將下降，進而對其使用中間產品各部門的需求會減少，引發連鎖效果…這樣反覆計算，得到均衡，可以算出總效果，包含對大陸各部門的效果，和對其他貿易夥伴如南韓和台灣的效果。

台灣有能力進行此計算的研究機構不少，應當趕緊做好計算。目前我們可以看到的，是國外投資銀行所做出，對於整體經濟也就是GDP影響的報告。從初步結果來看，貿易戰對台灣經濟的效果不容忽視。

摩根斯坦利銀行在日前發布的報告中說，美國對大陸價值500億美元的產品施加25%的額外關稅，後續再追加價值2000億美元的10%關稅，對大陸GDP的直接影響為0.3個百分點；然後還有連鎖效果，也就是間接影響，預估會有0.2到0.3個百分點，加起來共0.5到0.6個百分點，表示大陸經濟成長大約減緩接近1成。

但美國本身也會受影響，摩根斯坦利銀行估計美國對大陸這兩波額外關稅，也會導致美國GDP下降約0.3到0.4個百分點，大約等於今年美國預估成長約3%的1成到1成3。

在周邊國家方面，參與全球供應鏈愈深者，會受到的影響愈大。根據世界貿易組織（WTO）估計，台灣在全球約70主要貿易參與者當中，其參與全球供應鏈的程度為世界第2名，僅次於盧森堡：台灣出口中所隱含的外國附加價值（使用外國原料或零組件時所支付），加上經由出口而附著於他國再出口的本國附加價值（外國出口中隱含的台灣附加價值），二者相加占台灣出口達到67.6%，比南韓的62.1%和新加坡的61.6%還高一些。

OECD另有一份研究報告，把中國大陸出口所隱含來自各中間產品供應國的附加價值計算出來，結果發現這些上游供應鏈的主角是四小龍和馬來西亞。此附加價值對台灣而言大約等於GDP的8%，馬來西亞為6%，南韓和新加坡約為6%，日本則為2%。這些都是相當大的數字，對日本而言，考量其GDP的規模，衝擊更不可謂不大。

在今年3月，中央銀行開理事會時，其報告也引述年初美國高盛銀行的研究指出，如果貿易戰使得美國進口下降程度達到其GDP的1%，也就是約2000億美元，占其總進口5%，則預計台灣和南韓的GDP將分別下降0.8和0.7%；但若大陸報復，導致其進口也下降了GDP的1%，那對台、韓的GDP另將分別有1.8和1.0%的不利影響。如果這個成真，對台、韓而言都將是重擊。

所幸目前為止，貿易戰還沒有達到全面的程度。川普雖然已經表明還要對價值2000億美元來自大陸的進口品課稅，但其稅率只有10%，遠比第一波的為小。而且，從6月中旬貿易戰開打到現在，人民幣對美元已經貶值了接近百分之五，抵銷了關稅的課徵，所以就算這批新增關稅10%如期實施，其效果也只剩一半。

即便如此，所有東亞供應鏈的參與者，包含台灣、南韓和日本，都不應對貿易戰的影響掉以輕心。光用心戰喊話不能解決問題，還是要有科學根據的數據才行。經濟模型的預測當然也會有誤差，但如果連模型的計算都沒有進行，連基線的數據都付之闕如，那就談不上思考對策了。

（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)