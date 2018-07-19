讓故宮成為台灣文創資源

2018年07月19日 04:10 中國時報 潘罡

新任故宮院長陳其南曾是台灣重要文化推手，1990年代起陸續高舉「社區總體營造」、「文化產業化」等大纛，這回驟然喊出「故宮台灣化」的說法，由於內涵模糊，引發外界議論。但其實要了解陳其南的論述，最好方式仍是以文化理論去檢驗，才能抽絲剝繭探清虛實。

故宮「台灣化」說法，涉及幾大文化價值層面。關於故宮文物的歷史淵源與藝術定位，這是法國學者班雅明所定義的「膜拜價值」，外界抨擊陳其南之處多在於此，彷彿陳其南對此有所扭曲。但套用班雅明的闡述，故宮文物作為中國文化藝術獨一無二的歷史留存，這種光暈是無法被剝奪的。身為文化學者，陳其南不可能犯這種錯誤，因此他才會強調台灣要作「中華文物」的繼承者。

陳其南所謂故宮「台灣化」，其實主要牽涉其他三種文化價值的開發，包括「審美價值」、「展示價值」與「體驗價值」，也就是廣義文創運用，唯有如此才有機會展現台灣特色。以審美價值來說，台北故宮把「翠玉白菜」、「肉形石」這些原本不登大雅之堂的工藝品位階，透過文創包裝，放大到如同《谿山行旅圖》，誘導大眾產生另一種審美需求，連大陸遊客來台都擠在「翠玉白菜」展櫃前，就文化推廣而言，這些都帶來正面效益。

至於「展示價值」與「體驗價值」，台北故宮早已著手多年，如今必須更進一步打造出足以體現台灣當代創意的文化作品。比如前院長林曼麗、周功鑫、馮明珠時期推出多項具有創意的大型展演策畫，像配合「康熙與路易十四」大展，委託「當代傳奇劇場」創作同名歌劇，或是故宮與太極影音合作的3D動畫「國寶總動員」，都是台北故宮有別於大陸故宮之處，確實是可行途徑。

換句話說，陳其南要讓故宮「台灣化」，捨文創別無他途。陳其南不能走傳統藝文路線，否則只會強化故宮文物作為中華文化的膜拜價值。他必須轉而運用文創的力量，把故宮文物當成一種資源，進而與影視、AR、VR科技或戲劇、舞蹈等表演藝術結合。然而有趣的是，文創產業幾年前被民進黨與柯文哲聯手汙名化，故宮當時也受波及，導致陳其南身為台灣「文化產業化」領航者，如今擔任故宮院長，卻不敢直說要讓故宮更致力於「文創」，顯得格外諷刺。

此外，不管陳其南要採取什麼樣的「台灣化」做法，對於故宮文物的膜拜價值，絲毫不會帶來任何改變。儘管難度很高，台北故宮要嘗試「台灣化」，只能從創意另闢蹊徑。現在民進黨執政，重新高舉文化產業大纛，再度來個「髮夾彎」，應該不是難事吧。

（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)