2018年07月19日 04:10 中國時報 陳國祥

連橫因寫青史而名留青史。他在日本據台時代問世的《台灣通史》，翔實呈現從隋代到清朝將近1300年的台灣歷史，如實紀錄台灣和祖國大陸之間緊密深切的淵遠流長關係。這本堂皇巨著問世的5年多前（1912至1913年間），連橫遊歷中國大陸，寫下了百餘首詩詞，寫於杭州的一首詩流露出他希望安家於杭州西湖的強烈願望。

在日本鐵蹄下面世的《台灣通史》，連結了台灣和祖國的歷史臍帶和文化淵源。若非強烈的民族意識浸透這部青史，為遭祖國割棄的台灣人民陳述血濃於水的歷史文化源流，《台灣通史》將只是單純的一本歷史著作，而無法發揮強大的民族意識黏合的作用。

完成了「男兒鑄史」的民族大義重任後，連橫攜妻及子連震東再次旅行杭州，安家於葛嶺山腳下瑪瑙寺內，奈何適逢戰雲密布，不得不匆匆返台避禍。雖然活在日本統治下，但深懷民族情懷的連橫便在台北開設一家書局，專賣漢文書籍、中國文具，而不賣賣日文書籍和文具，並且要求從日本大學畢業回到台灣的兒子說，要想使台灣從日寇手中解放出來，首先必須使自己的祖國強盛起來，因此應該去祖國大陸效命。他本人也到大陸定居，而後病歿於上海。連橫的一生宛如一條鋼樑，將台灣和祖國緊緊連結在一起，也為往後預留一堆黏合的混凝土。

連橫濃郁的祖國情懷，傳承給兒子連震東，也遺留在孫子連戰的血脈中。2006年4月連戰初訪杭州，在西湖的遊船上聽聞祖父連橫曾寓居杭州瑪瑙寺，立即前往探訪，攜家眷踏進瑪瑙寺山門，山門上「瑪瑙寺」的額依然是當年舊物。10年前，在國政基金會與西湖風景名勝區聯手完成「連橫紀念館－台灣文化館」的建置。

從連橫、連震東到連戰，一脈相承，民族意識極其強烈，振興中華的意志堅定而頑強。基於擔當民族大義的懷抱，連戰上周在北京道出連家三代一以貫之的理念：「當今世局不斷有新的變化，兩岸同胞應以民族大義為重，致力維護完整中華，才能掌握自己的命運，開創並享受和平的海峽與繁榮的兩岸。」連戰源於父祖輩濃厚的民族意識，業已根深蒂固，成為他擔當民族融合與復興大義的精神支柱。

繼2005年破冰之旅，為兩岸後來的協商奠定基礎後，連戰此次在兩岸官方關係緊繃之際再度訪京，並從民族大義語重心長地指出：「兩岸雙方唯有站在同為炎黃子孫、同屬中華民族的立場，並且找到政治互信的基礎，才有可能達成兩岸關係和平發展，強化雙方互利融合，進而共謀民族復興、共促民權發達、共用民生樂利。」儘管連戰過往對於兩岸關係的一些言行蒙受一些爭議，但如果確切理解連橫所傳承的振興中華民族大義，就不僅能衷心是其所是，亦且能認同兩岸關係勢必在民族復興的大脈絡中流轉發展。（作者為籌備中的《大師鏈》傳媒執行長）

(中國時報)