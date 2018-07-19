2018年07月19日 04:10 中國時報 楊雨亭

民進黨政府的年金改革基本告一段落，過程紛紛擾擾，結果雖然普遍不被年金改革的受眾所滿意，卻也沒有反抗的餘地，反映出擁有國家體制權力者的暴力性。

民進黨在這次年金改革的過程中，有幾個值得注意的特色：

第一，以維護與穩固年金制度的長期化為標的，在軍公教人員的退休金給付上，採取政府財務收支平衡的原則處理；第二，在無法兼顧各種不同情況的需要上，採取一刀切的作法；第三，在當前社會基層收入可能長期偏低的假設下，拉近整體退休金給付的距離。

由此，年改的財務平衡考慮處理，反映出許多民進黨中的政治人物對於軍公教人員退休金溯及既往這件事的感受缺乏同理心，直白說，不無轉型正義的思維。雖然此事對於民進黨來說，以今年底以後的選舉公式計票概算，估計影響不大，但是就質來說，對於藍綠統獨族群的對立有加深的影響。由於退休金新制已經上路，今後每一個軍公教退休人員在每個月收到退休金時，對其受傷心理將是一次提醒，對於民進黨與台獨的憎惡感必然有增無減。

國民黨為了中華民國的安定發展，不能對於民進黨在年金改革上的做法引起社會不安而幸災樂禍，以為是增加自己選票的題目。事實上，軍公教退休人員在族群比例上可能偏藍較多，但是不必然是舉足輕重的票源。因此，國民黨必須考慮基於社會公義與社會安定的原則，針對這一次的年金改革法令的得失，提出補強辦法，訴諸台灣社會全體，以得到多數人民的理解和支持。而不是如民進黨的策略，將年金改革話題局限與孤立軍公教退休人員族群，使得多數的非軍公教同胞產生一種印象，認為軍公教人員退休金是一種特殊化。事實上，中華民國之所以有今天的穩定的政治制度與經濟成長應該非常感謝所有的軍公教人員在過去長時間來的犧牲奉獻。

由於民進黨的台獨意識，將台灣社會和大陸社會日益隔離，不能也不願與大陸共存共榮，所以在計算日後的財務收支時，應該沒有列入長年來自於大陸每年平均500億美元的巨額出超，以及陸客來台旅遊的每年千億挹注，而希冀美、日方面予以出口補貼，從而尋求台灣在孤立下的自立自足。這使得大陸除了武統，沒有其他適合手段。

在年金改革上，表面上是為了台灣社會的長期發展，卻使得台灣陷入長期的政治內外危機。這正是前副總統呂秀蓮所擔心的：民進黨的施政思維與方式將使台灣滅亡。也就是說，由於社會兩極化越趨尖銳而引發大陸提早統一台灣。

（作者為作家）

(中國時報)