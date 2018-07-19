單邊依賴蠻牛川普 很危險！

2018年07月19日 04:10 中國時報 主筆室

元首出訪是為了敦親睦鄰，美國總統川普這回出訪，卻把朋友變敵人、敵人當朋友。上任至今，川普已經清楚告訴世人：把川普當朋友，可能會很受傷。而隨著盟友玻璃心碎滿地，國際現實政治的冷酷利害，卻也因此毫無遮掩地呈現。

川普這次出訪的最後一場重頭戲「雙普會」，名副其實地成果「普普」，對縮減核武只達成含糊的承諾，這在美國大增國防預算、俄國成功打造更高端飛彈後，基本上可以視為兩人隨便說說而已。其實，川普想藉著與俄羅斯總統普丁的這場高峰會，讓美俄關係擺脫舊障礙重新起步，因此克里米亞問題提過便罷，美國也放棄讓敘利亞總統阿塞德下台，因為做不到；至於烏克蘭的分裂，已是既成事實，美國無意再作干預。之前川普提議讓俄國重返G7，便是有意解除對俄國的制裁。

川普想和俄國改善關係，當然有其戰略意義，特別是他正全面掀起對中國的貿易戰。問題是這場「雙普會」前，美國司法部依據「通俄門」特別檢察官穆勒的建議，起訴了12名俄國軍事情報總局（GRU）官員，指控他們挖掘並散播美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓刪除的電郵，以影響2016年總統大選。

當時俄方藉由網路操作，打壓柯林頓、拉抬桑德斯，最後得利的是跌破眾人眼鏡勝出的川普。更令人聯想的是，在柯林頓電郵鬧得沸沸揚揚時，川普曾在競選演說建議俄國查一查這些電郵，結果就在他演講當天的稍後，被美國司法部起訴的這批人就啟動了駭客搜索。敵國勢力介入並操縱選舉是非常嚴重的事，沒想到川普見了普丁一團和氣，不但不予譴責還替俄國辯護。美國媒體齊罵可恥，「叛國」、「賣國賊」成了熱搜字，美國社會撕裂的情況更為嚴重，而且勢將隨著「通俄門」的調查起訴而惡化。

和普丁的待遇相比，之前承蒙川普走訪的國家可就難受了，因為川普對這些盟友比對敵人還凶，奚落批評毫不留情。他先是指責北約國家國防預算未達GDP的4%，害美國承擔大筆軍事支出吃了大虧，再抨擊德國和俄國簽訂天然氣協議讓自己成為「俘虜」。到訪英國前接受英媒專訪，批評首相梅伊脫歐政策做得不對，沒遵照他的建議，還說前外相強森是很好的首相人選，讓地位岌岌可危的梅伊臉上無光。梅伊索性公開揭露，川普給她的建議是要英國控告歐盟。至於川普行進時擋在女王前頭的失禮行為，比起來實在只是小菜一碟了。

川普罵德國買俄國天然氣成了俘虜，自己卻不承認本國司法部對俄國干預大選的調查結果，對普丁硬話都不敢多說一句，敵我立場完全混亂，讓人深覺川普對敵人比對朋友好。事實上，川普不是敵我不分，而是只有自我利益，其他別無盟友，只有能利用與不能利用之別而已。

當然，就戰略大格局來說，美國現在對中國的針對性遠高於俄國，因為蘇聯曾經慘敗過，中國自改革開放以來卻一直是成功的，經濟體規模10年內可能超過美國，而且俄國在經貿科技上的全球影響力也不及中國。因此對美國而言，就發展模式來說，中國是一個更大的威脅，可能從根本動搖美國及西方模式的優越性，因此川普要狠打中國的「2025」計畫。而美俄直接的貿易衝突性不高，川普不必把戰線開到俄國來，但對俄國介入選舉如此包庇，卻絕對是自失立場。

一趟訪問，看來成果是負數。但是，川普這頭蠻牛硬闖瓷器店，捅破國際赤裸的現實，盟國卻忌憚美國拳頭大、川普翻臉快，只能端著很有教養的身段咬牙忍受。在美歐擁有共同崇高價值、站在道德高點的美麗表相下，其實是政經戰略利益交換的關係，而西歐在安全與經濟上極度依賴美國。

川普固然粗魯，但他如此在世界走跳而不受懲罰，說明了國際政治靠拳頭說話的赤裸現實。回到台灣，單邊依賴蠻牛川普，是不是很危險？

(中國時報)