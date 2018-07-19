管爺，放下吧

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中國時報
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民進黨此次內閣改組最大焦點，堪稱是新任教育部長葉俊榮。但這不是因為教育是國家百年大計所致，而是因為台大校長「拔管」事件爭議僵持至今，不但全國第一學府校長懸缺超過半年以上，嚴重影響諸多校務推展，連教育部長職務也成為燙手山芋，搞到高等教育界為之卻步。

如今，台大校長懸缺問題實在不能、也不應再繼續拖延下去了！整個爭議事件已經耗損了兩任教育部長，實在沒有必要再這樣硬槓到底，兩敗俱傷，讓台大校務繼續空轉，甚至教育部長的全部精力都被限縮在「拔管」與否上，而忽略了國家教育大政還有太多需要努力、投注的層面。

和前任吳茂昆的己身不正、心態蠻橫、手法粗暴不同的是，葉俊榮顯然是放下身段、給足面子，直接拜訪管中閔與台大遴委會召集人陳維昭，表現出他所謂的「有溫度的溝通」。而這自然也為整件事的轉圜開啟了理性化解的契機，接下來，就看核心關鍵人管中閔的態度了。

台大校長事件演變至今，從一開始的依法遴選卻發生「卡管」，再升高為「拔管」，最後更演變成政治力介入、藍綠對立、社會激化的惡性循環。雖然整件事的是非爭點已經很清楚，依據《大學法》精神與規定合法遴選出的校長管中閔，竟然受到政治力的阻擾而無法就任，更因藍綠惡鬥的影響，讓整起事件幾乎已到了無解的困境。

管中閔本來就是學有專精的學者，而非官場中人，從國民黨時代入閣到如今被遴選為台大校長，政治本就非他所願，不必也不值得為政治鬥爭費勁傷神。

公道自在人心，為了台大能從政治對立中脫困，主動退出，來日方長，瀟灑的管爺，大可就此放下吧！

(中國時報)

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