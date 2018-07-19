川普補破網 小英學到什麼

2018年07月19日 04:10 中國時報 劉屏

美俄峰會後的聯合記者會上，美國總統川普談話失當，在美國引起軒然大波。自由派固然罵聲一片，保守派也群起攻之，幾位平日挺川的共和黨議員更是揮出重拳，使川普面臨上任以來最猛烈的風暴，也迫使川普返美後立刻設法補救。

美國調查「通俄門」的特別檢察官穆勒剛在上周五起訴12名俄羅斯情報官員，之前美國已經起訴了13位俄國官員，罪名俱是「干擾美國大選」。詎料川普在回答媒體提問時，固然說對美國的情報部門有信心，但旋即說「普丁總統強有力的否認插手」。

川普的說法，似乎他信任普丁更勝於信任美國的情報部門。這無異於在普丁面前，甚至是在全球面前狠狠地修理自己人。更糟糕的是川普又說，穆勒調查通俄門一事「是我們國家的災難」。川普忘了，穆勒是司法部副部長羅森斯坦任命的，而羅森斯坦是川普提名、經參議院審議通過的。難怪不論自由派的CNN主播Anderson Cooper或保守派的參議院軍事委員會主席麥肯都說，這是「歷來美國總統最可恥的表現」。前中央情報局長John Brennan甚至說川普「無異於叛逆」。美國主張彈劾川普的，大有人在。

回到美國，川普的首要之務是補破網，例如在內閣會議上強調情報部門的結論正確；又說自己當時口誤，在雙重否定的句子裡漏了not一字等。

對川普而言，這樣公開認錯是很少見的。他突然如此謙卑，原因很簡單：他還要不要領導他的團隊？他還要不要領導這個國家？如果他真的如此作賤美國的情報及司法人員，他還值得美國人民尊敬？這樣毫不珍惜士氣與榮譽，美國軍隊要如何信賴這個三軍統帥？

民主理念的根基之一是「契約精神」，確立人民與政府間的對應關係。當執政者失信於人民，就失去執政的正當性，「顛覆國家政權」成了人民的當然選擇。

前幾天，紐約的曼哈頓一個公園裡，有人到一個小小的墓前憑弔。這是帕勒克小朋友的骨灰安葬之處，他因為意外而過世，年僅4歲，時為1797年7月。當時這片土地屬於他的家人所有，後來家人出售土地時，請買主保留這個小墓，買主答應了，並且答應日後如果出售，也會請新的買主比照辦理。這個約定就這麼一代一代傳下來。後來土地成為紐約市政府財產，再後來公園裡有了格蘭特總統夫婦的墓，可是帕勒克的墓始終在那兒，成了紐約大大小小1700個公園裡唯一的私人陵墓。兩個多世紀過去，帕勒克的家族早已失聯，可是當年的契約依然有效。如今每到帕勒克的忌日，總有與帕勒克毫不相關的人前來憑弔。與其說是憑弔這位當地人所說的「好孩子」，不如說是紀念這種物換星移卻信守不疑的契約精神。

蔡英文總統橫柴入灶的所謂軍公教年金改革，完全無視於政府與人民間的約定。既然視政府承諾如無物，其實也就是把自己的信用摧毀殆盡。在洋洋自得之際，當然不會有川普的彌補之舉，只會讓帕勒克的在天之靈看台灣的笑話。

(中國時報)