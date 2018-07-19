陳明通訪美拚維持現狀

2018年07月19日 04:10 中國時報 張宇韶

陸委會主委陳明通日前赴美訪問，訪美期間將發表專題演說說明政府兩岸政策。由於這是民進黨執政以來首次訪問的主委，再加上今年以來《台灣旅行法》與《2018財政年度國防授權法》通過後，台美關係有了更多實質的內涵，在美中經貿大戰一觸即發之際，陳明通的訪美之行更加引人矚目。

陸委會的態度審慎樂觀，副主委邱垂正指出：「由於當前國際與兩岸關係皆有新情勢，陳明通將藉由此次與美國官員面對面溝通的機會，努力爭取美方對我政府兩岸政策的支持」。國台辦主任劉結一在陳明通訪美消息傳出後，隨即會見會美駐華大使布蘭斯塔德，提醒「別打台灣牌」的意味濃厚。這樣的政治氛圍也真實反應了現階段美中台三邊關係的微妙轉變。

若從歷史條件來做比較，民進黨前後兩次執政時期，首任陸委會主委出訪美國的國際結構與國內政治環境其實有巨大的差異，這也賦予兩位主委不同的出訪任務。

蔡英文首次訪美的時空背景是台灣剛完成首次政黨輪替，陳水扁雖然在就職演說提出了「四不一沒有」的宣示，「化解美方的疑慮以及澄清民進黨政府對於九二共識的態度」顯然是彼時最重要的任務。

若從國際政治的面向觀察，中國崛起對於美國霸權尚不構成威脅，因此小布希雖然提出一系列的友台政策，包括稱讚「台灣民主是奇蹟」、提供斷交以來最大的軍購清單以及給予陳水扁高規格的過境外交，但這仍是共和黨對台政策的延續而已，主要是針對柯林頓「接觸交流」的中國政策所進行修正。

陳明通本次訪美已是在民進黨完全執政的條件下進行，由於九二共識在國內的政治影響力不若過往，再加上蔡英文就職演說以正面表列的方式提出「中華民國憲政體制下維持現狀」的穩健說法，隨後又有「新四不」的補充，相較於習近平在十九大以來，在對台政策與區域政治上的積極作為，華府對於「兩岸意圖改變現狀」的責任多少有所定見。在台美關係較為友善的政治氛圍下，「闡述政治立場，說明政策內容」自然是陳明通此行的政治任務。

其實，相關的政治立場與政策規畫在蔡英文近期的媒體訪問與國安人事布局找到輪廓，特別是嚴正說明改變台海現狀的邏輯因果關係。對民進黨政府而言，由於北京始終堅持「九二共識」與「兩岸同屬一中原則」的強硬立場，並對台實行邦交國斷交、軍事威懾與經濟緊縮等措施，這才是導致兩岸關係陷入對峙的緊張狀態的「主因」，因此蔡英文透過「中國越來越具有侵略性」與「霸權」，概括了北京意圖改變亞太與兩岸現狀的作為，這種說法也讓台海情勢與區域權力平衡形成完整的結構：「北京改變台海現狀，就是改變東亞整體情勢的開始。」

陳明通訪美除說明台灣實際處境外，也應會闡述民進黨「現階段維持台海現狀符合各方的利益」的立場，在美國剛通過新的國防授權法案之際，這些說法具有極強的政治現實感，而且為建立台美長期的戰略關係埋下基礎。（作者為兩岸政策協會研究員）

(中國時報)