綠色恐怖 國民黨應全力遏止

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中國時報
羅瑩雪

有人參照白色恐怖，將民進黨鬥爭異己的作法形容為「綠色恐怖」。其實兩者不能相提並論。白色恐怖是國共對抗時期，國民黨政府為了防制中共滲透，採取肅清措施，有人藉機私仇公報，殃及無辜。冤案之發生並非當權者之本意，政策之目的原在維護國家安全，守住最後一片自由土地。

「綠色恐怖」則是純粹為一黨之私，處心積慮追殺政敵，不惜摧毀國家好不容易建立的民主法制。其手段之蠻橫凶狠，令人心寒。十多年前，民進黨高呼「黨政軍退出媒體、校園」，傻呼呼的國民黨言聽計從，照單全收。占立法院多數優勢之黨籍立委還配合修正廣電三法，限期政黨兩年內退出媒體。

當時中央執政的民進黨政府，一面催促國民黨將中廣等資產脫手，一面放話讓買家怯步，加上中廣連年嚴重虧損，自難賣得好價錢。趙少康願意接手，已額首稱慶。國民黨這邊退出，民進黨那邊就積極推進。從此媒體、校園藍綠易色。這還只是連環陰謀的開端。

民進黨全面執政後，立法、司法、行政權一把抓。再成立「不當黨產委員會」，恣意認定國民黨財產為不當黨產，任意指稱民間組織為國民黨之附隨組織。將相關財產隨意凍結、充公。國民黨尋求司法救濟，抗告成功，民進黨亦無動於衷，我行我素。

馬英九人氣回升，所到之處熱情民眾擁戴，儼然成為藍營精神領袖。於是特偵組歷經8年偵查確定無涉犯罪之三中案，又冷飯熱炒。一向清廉自持一介不取的馬英九被以「賤賣黨產」的特別背信罪提起公訴，還求處重刑。其動機說是意圖強化媒體影響力云云，令人不解。提高國民黨之媒體影響力，於國民黨有利，為何會是對國民黨背信之動機呢？而且國民黨也不認為自己受害。此案勢將成為我國司法史上只有加害人沒有被害人的離奇刑案。

不當黨產委員會緊跟著揚言將於半年內認定中廣、中影為國民黨的附隨組織，會針對國民黨舊中央黨部大樓、大孝大樓祭出行政處分，向國民黨追徵19.2億元。未射箭，先畫靶，其結論已昭告天下。

民進黨招招相扣之連續迫害，不僅想將國民黨置於死地，還像佛地魔一樣，要把靈魂精氣都吸光，讓他永世不得超生。在進步的民主法治國家，執政黨如此濫用國家機器鋪天蓋地屠宰他黨，世所罕見。

國民黨必須趕緊覺醒，精誠團結，在下場選舉交出漂亮成績，扭轉情勢。否則我國的政黨政治將步入歷史。

期盼有良知的司法官們，伸張正義力量，遏止執政黨倡狂行徑，為我們的民主體制守護最後一線生機。

（作者為前法務部長）

(中國時報)

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