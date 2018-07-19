2018年07月19日 04:10 中國時報 潘家鑫

尋求連任的台北市長柯文哲因操作擅長的網路行銷，與網紅節目合作《一日市長幕僚》，躍登YouTube熱門影片榜首，爆量達700多萬觀看次數，引起藍綠關切，質疑點閱灌水，以及柯P利用行政資源究竟是為個人或市政行銷？

以我個人的經驗，柯P與邰智源合作的影片高點閱應該是真的！這部影片剛開始在網路社群上爆紅、被分享時，因長達58分鐘，加上我早已超過柯粉的年紀，決定先觀望、小心慎入，結果在Line群組收到，傳送者出乎意料地是旅居美國多年、並不熱衷政治的表親，可能純粹當搞笑影片分享，所以《一日市長幕僚》的高點閱應該是來自世界各地的網友。

從廣播電視時代開始，能成功運用新媒體做政治行銷的才是贏家。例如1952年美國總統候選人艾森豪，最早大量運用電視競選廣告，一系列「艾森豪回答美國民眾」廣告，在影片中呈現親民、受愛戴的假象，有效轉變他的嚴肅軍人形象，獲得民眾和媒體的支持。到現在無遠弗屆的網路時代，柯P也運用網路行銷，以政治素人之姿打贏選戰，並邁向連任之路。

其次，成功的廣告行銷有所謂的3B黃金法則，即美女、動物和小孩，而《一日市長幕僚》意外讓網友「暴動」的亮點，就是因為影片中出現真正的美女幕僚「學姐」黃瀞瑩，使這部影片的話題性繼續在網路和新聞媒體上延燒。事實上，柯P的形象包裝，從過去以政治素人競選市長以來，就以「可愛動物」或「萌」為符碼，也符合動漫界「萬物皆可萌」的精神，跨越政治的嚴肅性，吸引年輕選民和網友。柯P的網路行銷影片，和另外一位靠搞笑行銷市政的酷MA萌熊本熊有得拚，網友愛看柯P賣萌及無厘頭的脫稿演出，連熊讚也相形失色。

柯P以現任優勢及媒體寵兒之姿，在選前的一舉一動，很難說得清楚是為個人或市政宣傳造勢。市議員王鴻薇就質疑市府從去年世大運到近日，投入567萬元搞網路行銷，並將各標案刻意壓在10萬元以下，規避《採購法》公開招標的規定。同時，柯P自世大運以來找網紅合作，也被外界質疑未依《預算法》規定辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示贊助機關單位名稱，不得以置入性行銷方式為之。

然而，柯P這次藉由網紅節目展現出來驚人的網路聲量，加上柯粉在網路上的強力護航，若能一直持續到年底並轉換成選票，柯P成功連任指日可待。但柯P除了網路操作粉飾太平之外，還是得妥善解決首善之區治安亮起紅燈，以及暑假過後，文化大學大群館學生的住宿問題，還有遲遲無法完工的大巨蛋。（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)