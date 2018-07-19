無人音樂會 聽見百年功維敘

2018年07月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

沒有人，要如何演奏音樂會？作曲家趙菁文與美國加州史丹福聲學中心合作策畫「無人音樂會」，現場以32顆喇叭環繞實驗劇場，打造「沉浸式音場」，屆時火車往前行進，苗栗百年老隧道功維敘隧道內的殘響都將現「聲」，讓這些環境音與自己的過往撞擊，「無人音樂會其實是有人的，那個人就是自己。」

隧道回音 如宇宙漂浮

趙菁文說，她一直很想探索科技與人之間的關係，「科技很像是哆啦A夢的任意門，把聲音帶到你面前，也把空間帶到你面前，我們唯一要做的，就是在宛如宇宙漂浮的狀態裡，面對自己。」

趙菁文說，科技與音樂的結合不光只是燈光配合音效，閃完就結束了，「科技應該是要讓人有機會回到自己的內在狀態，持續探索各種可能。」

不玩炫技 探索可能性

畢業自史丹佛大學的趙菁文，在學生時代就非常喜歡電子音樂跟現代音樂，她表示，史丹佛大學音樂與聲學研究中心CCRMA位於矽谷，有著當今最高科技的地利之便，經常開發新聲音，「相較於許多歐洲的電聲中心，史丹佛聲學中心不太流行聲音跟其他媒材感應融合，而是希望以一個宏觀、講求創作根源的意涵，思索電子音樂存在的美學意義。」

為了錄製台灣獨特的音場，趙菁文與史丹佛聲響中心的工作人員幾乎跑遍北台灣，最後才發現了苗栗這個已經廢棄不用的功維敘隧道，「一開始找了基隆的防空洞，不是太小就是太矮，沒有辦法收音，就在快要放棄的時候，團隊突然發現網路上有一則影片，網友站在這個隧道前面說了一句，這裡回音還不錯，隔天我們就衝下去看。」

彎月設計 殘響達25秒

趙菁文說，苗栗功維敘隧道已經變成觀光隧道，但是因為山形的關係，這個隧道不是直的，而是有點彎月型，殘響長度長達25秒，「這讓團隊大為驚喜，果然錄回來的音場非常棒。」

因為是觀光隧道，還是有遊客，錄音團隊每隔15分鐘要停止錄音工作，讓遊客穿梭通過，「一位穿著高跟鞋的女生看到我們蹲在地上很嚴肅等大家經過，她也緊張起來，走得非常快，那個高跟鞋的聲音從入隧道到出隧道，顆粒分明，大家都覺得這真是天外飛來一筆好聽的聲音。」這些聲音都將在國家兩廳院九月底的「新點子樂展」中呈現。

(中國時報)