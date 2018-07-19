4D投影假亦真 穿越光年找幸福

2018年07月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

用科技新語言說故事，一直是表演藝術工作者的挑戰。新媒體藝術家周東彥磨合3年，在台灣自力打造出一座4D Box，學會如何掃描重現一幢真實存在的老房，一座真人的浮空雕像，讓演員可以走遊其間，貫穿過去與未來，新作《光年紀事》將在下月台北藝術節首演。

周東彥說，這套4D Box薄膜投影技術來自丹麥，台灣劇場團隊3年前開始丹麥團隊合作，一方面熟悉這套技術如何在劇場中落實，二是思考要說什麼樣的故事。幾番轉折，周東彥《光年紀事》訴說一則遊蕩於光年之外，兩個擦身而過的時空旅人，在彼此的夢境中遊蕩，訴說丹麥跟台灣之間迥然不同的存在。

周東彥說，一開始要去丹麥作戲，「大家都說丹麥是最快樂的國家，於是我們先從找快樂發想；然後又想到丹麥作家安徒生，大家念了一年他的童話故事，越念越悲傷。」周東彥說這時他才明白，「理解快樂之前，其實要先了解悲傷。」後來嘗試將故事改變，從小美人魚出發，讓幻夢般的4D BOX投影串連台北與哥本哈根的兩端，「在我的想像裡，畫面裡主角從淡水河跳下去，游上岸時，已經來到丹麥的小美人魚國度。」

由於大部分的場景都是以投影方式呈現，演員必須用更多的想像力和表演，對著空氣作肢體伸展，還要記住虛擬舞台上的走位和連貫性，才能和場景相融。台灣演員魏雋展表示，他在故事中帶入了基隆成長的環境以及初為人父的喜悅，「劇場總是以假擬真，觀眾與表演者在劇場當下產生的共鳴才是重點，因為這只有在劇場演出才會有的真實經驗。」

周東彥說，4D Box聽起來頗具未來感，但其實源自於19世紀的老把戲「佩珀爾幻象」的投映技法，巧妙結合光影折射與觀眾視差來「裝神弄鬼」。周東彥表示，4D Box薄膜投影技術並不是丹麥專利，很多劇場都已經在研發與演出，「重要的還是在文本，我們如何使用這些當代科技，說一個觸動人心的好故事。」

問團隊最後找到快樂了嗎？周東彥說，「快樂是一直在變動的，沒有固定的答案，就像一開始台灣的幸福指數很低，3年後的現在在亞洲名列前茅。」周東彥說，快樂是無法量化的東西，但對團隊來說，「具體是幸福的，因為我們至少為台灣留下了一本科技與藝術的教科書。」

(中國時報)