張國立勉年輕人做真文青

2018年07月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

第39屆時報文學獎開始徵件，不少過去拿獎的作家紛紛回想自己當年的豪情歲月，曾經拿過時報文學獎的張國立表示，對年輕作家來說，這個獎意義非常大，「它讓我看見實踐的意義」。

張國立說，當年輔大日文系畢業後，他只想寫小說維生，退伍後在家裡蹲了好幾個月，就是寫小說，「我母親非常焦慮，還打給我姊姊問這樣可怎麼辦？」終於有第一篇文章在《中外文學》上刊登，「當時的稿酬是郵局匯票，我拿到300元。母親對我說，那這樣好啊，你就一天登一篇，就可以謀生了。」

事情當然不是這樣順利發展的。張國立又窩在家裡繼續寫，終於他拿到時報文學獎，「我還記得那時獎金是2萬塊，我拿回家時，我母親對我說，這樣很好啊，你每天都去比賽，就可以維生了。」張國立說，拿到時報文學獎某種程度代表了被家人肯定，寫字這件事情不會再被質疑，「因為獎項很迷人，那幾年我還是都想辦法生出稿子去比，真的得獎的那一刻，就是非常非常開心。」

張國立說，當時讓他覺得時報文學獎很棒的原因之一是因為「看見了文人的典範」。張國立說，當時自己才大學畢業沒幾年，「但《人間副刊》的編輯打電話給我都非常有禮貌，當我是大人，對待文字非常認真。」張國立說，這讓他開始對自己有自信，一路就這樣跟文字做了最好的戰友。

張國立說，雖然喜好文藝的都可以說是文青，「但我覺得年輕人不應該只是當個小文青，更要做真正的文藝青年。」張國立說，過去的年代，文藝青年有理想，肯衝撞，勇於接受挑戰，急著改變世界；但是現在的文青似乎多的是想像，卻忘了親身投入實踐，「拿到這個獎，就像拿到了一張進入文壇的身分證明，我就是證明了我自己。」張國立也希望更多青年好手投入時報文學獎的挑戰，從文青變成真正的「文藝青年」。

(中國時報)