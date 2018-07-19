一手毛筆一手刮刀 顏柯夫畫石成山

顏柯夫舉辦「層─歲嶽無懼」個展，將山水畫呈現出人類情思中最為厚重的沉澱。（張鎧乙攝）

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中國時報
／專訪

「我的技術都是在大陸學習的，但我的藝術觀念累積與養成則是在台灣。」出生於重慶，畢業於清華大學美術學院，因緣際會定居台灣已29年的藝術家顏柯夫，過盡千帆、大山大川，但現在的創作，則是聚石成山，且畫面中的「誠」，更多的是台灣的人情溫暖。

顏柯夫並非一開始便畫山水，「當初中國畫的入門是嚴格的工筆重彩、仕女像。」顏柯夫表示，在國畫的基礎上，又在美院習得西方藝術「塊、面、色彩很炫的技法」，但愈是年齡漸長，他愈是「開始懷念東方的線條，想從自己的文化背景裡找語言」。而選擇以線條表現石頭的肌理，則是因為他獨鍾石頭。

「我喜歡石頭，有時候畫人物也愈畫愈像石頭，我喜歡那種畸零，那種刀劈斧砍的俐落；石頭就像我，特別硬氣。」顏柯夫笑稱，曾有寺廟裡的師父，見了他就直說「你就是天上掉下來的石頭」，他以中畫的線條作為骨架、節構，傳統的皴法展現寫意，又結合西畫的油彩與厚重感，一手毛筆一手刮刀，他說：「希望讓人一看就知道是顏柯夫的DNA。」

除了美學風格，顏柯夫以山水表達自己的人生觀與個性，他的山水多是裸山，喜歡登山的顏柯夫，曾登上玉山、雪山頂，他觀察「在山頂，所見只是碎石」，因此「以石頭為骨架，可以小見大，也能以大見小」；他的《歲獄No.5》將3幅畫並排且可前、中、後互換均能完整銜接，他說：「這就像人生是循環的，人生像電影般，在時間流裡成為風景。」

顏柯夫的《層─歲嶽無懼》近日於亞億藝術空間展出，在《無懼》系列中，他打破留白的成規框架，讓畫中的山嶽如一堵牆般直面觀者，他以「久歷歲嶽自然無懼」總結自己的心境指出：「人生不同階段都會面臨不同的困境，但只要走過去，回頭看便都是風景。」

(中國時報)

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